Домклик принял участие в открытии форума «Движение»
Во вторник, 31 мая, состоялось открытие форума «Движение» — главного делового события для застройщиков СНГ. В этом году мероприятие будет включать в себя 5 тематических секций, конференции, большой семинар по продажам.
В этом году Домклик стал соорганизатором форума и принял активное участие в его открытии — эксперты и руководители основных направлений поделились аналитикой трендов рынка, результатами исследований, опытом работы и новостями, а также рассказали о сервисах Сбера.
Открытие состоялось в большом зале «Роза Холл», в Сочи на курорте Роза Хутор.
На сцене выступил организатор форума Илья Пискулин. В числе прочего он рассказал о значении партнёрства форума со СберБанком и предоставил приветственное слово Александру Попову, директору партнёрского канала Домклик.
Александр отметил, что для Домклик форум «Движение» — это возможность выразить благодарность партнёрам, поделиться инсайтами, рассказать о новых инициативах в компании, а также о возможностях для увеличения эффективности бизнеса партнёров.
Далее состоялись выступления спикеров на сцене.
🔘Виталий Лакеев, старший аналитик ПАО «Сбербанк», рассказал о макро трендах и актуальных тенденциях в жилой недвижимости в России и мире, озвучил ожидания развития рынка со стороны девелоперов и покупателей.
🔘Светлана Назарова, управляющий директор – начальник управления финансирования недвижимости ПАО Сбербанк, поделилась с партнёрами последними изменениями и трендами в проектном финансировании — рассказала, какие банковские продукты используются для финансирования строительных объектов и какие сервисы будут полезны девелоперам на каждом этапе реализации проекта.
🔘Александр Попов поделился аналитикой, отражающей реакцию рынков недвижимости и ипотечного кредитования на нестабильные условия. Подробно остановился на вопросах изменения пользовательских предпочтений и поведения при подборе и приобретении недвижимости.
🔘Алексей Чапик, исполнительный директор по работе на первичном рынке, представил партнёрам чек-лист по программам снижения ипотечной нагрузки для клиента.
2 июня СберБанк организует в рамках форума отдельную секцию на тему «Инструменты для стимулирования продаж новостроек на всех этапах клиентского пути». В формате панельной дискуссии вместе с ведущими компаниями рынка обсудим, как можно сегодня привлечь покупателей и конвертировать их в сделки.