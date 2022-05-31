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Домклик принял участие в открытии форума «Движение»

Дата публикации: 31 мая 2022
Домклик принял участие в открытии форума «Движение»

Во вторник, 31 мая, состоялось открытие форума «Движение» — главного делового события для застройщиков СНГ. В этом году мероприятие будет включать в себя 5 тематических секций, конференции, большой семинар по продажам.

В этом году Домклик стал соорганизатором форума и принял активное участие в его открытии — эксперты и руководители основных направлений поделились аналитикой трендов рынка, результатами исследований, опытом работы и новостями, а также рассказали о сервисах Сбера. 

Открытие состоялось в большом зале «Роза Холл», в Сочи на курорте Роза Хутор.

На сцене выступил организатор форума Илья Пискулин. В числе прочего он рассказал о значении партнёрства форума со СберБанком и предоставил приветственное слово Александру Попову, директору партнёрского канала Домклик.

Александр отметил, что для Домклик форум «Движение»  — это возможность выразить благодарность партнёрам, поделиться инсайтами, рассказать о новых инициативах в компании, а также о возможностях для увеличения эффективности бизнеса партнёров.

Далее состоялись выступления спикеров на сцене.

🔘Виталий Лакеев, старший аналитик ПАО «Сбербанк», рассказал о макро трендах и актуальных тенденциях в жилой недвижимости в России и мире, озвучил ожидания развития рынка со стороны девелоперов и покупателей.

Домклик принял участие в открытии форума «Движение» №1

🔘Светлана Назарова, управляющий директор – начальник управления финансирования недвижимости ПАО Сбербанк, поделилась с партнёрами последними изменениями и трендами в проектном финансировании — рассказала, какие банковские продукты используются для финансирования строительных объектов и какие сервисы будут полезны девелоперам на каждом этапе реализации проекта.

Домклик принял участие в открытии форума «Движение» №2

🔘Александр Попов поделился аналитикой, отражающей реакцию рынков недвижимости и ипотечного кредитования на нестабильные условия. Подробно остановился на вопросах изменения пользовательских предпочтений и поведения при подборе и приобретении недвижимости.

🔘Алексей Чапик, исполнительный директор по работе на первичном рынке, представил партнёрам чек-лист по программам снижения ипотечной нагрузки для клиента.

Домклик принял участие в открытии форума «Движение» №1

2 июня СберБанк организует в рамках форума отдельную секцию на тему «Инструменты для стимулирования продаж новостроек на всех этапах клиентского пути». В формате панельной дискуссии вместе с ведущими компаниями рынка обсудим, как можно сегодня привлечь покупателей и конвертировать их в сделки.

Домклик принял участие в открытии форума «Движение» №2

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Илья Шайдуров
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