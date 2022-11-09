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Домклик опубликовал рейтинг «Топ-20 агентств недвижимости России» за октябрь 2022
Дата публикации: 09 нояб 2022
В списке представлены профессиональные участники рынка — лидеры по количеству проведенных ипотечных сделок и сделок без ипотеки с использованием онлайн-сервисов.
По результатам октября 2022 в рейтинг вошли следующие компании:
- Этажи
- Перспектива 24 Самолёт
- Zoltor
- Владис
- Полезные люди
- Жилфонд
- Макромир
- Century21
- Мегаполис Сервис
- СмениКварти.ру
- Сова
- МИЭЛЬ
- Новосёл
- ИНКОМ Недвижимость
- Монолит
- Сеть агентств недвижимости ЭКСПЕРТ
- ЦН «Альфа»
- Адвекс Недвижимость
- Союз Застройщиков
- Адресат
Посмотреть количество сделок по каждой компании и узнать, как изменились позиции участников по сравнению с предыдущим месяцем можно здесь.
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
06 дек 2024
670
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