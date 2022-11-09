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Домклик опубликовал рейтинг «Топ-20 агентств недвижимости России» за октябрь 2022

Дата публикации: 09 нояб 2022
Домклик опубликовал рейтинг «Топ-20 агентств недвижимости России» за октябрь 2022

В списке представлены профессиональные участники рынка — лидеры по количеству проведенных ипотечных сделок и сделок без ипотеки с использованием онлайн-сервисов.

По результатам октября 2022 в рейтинг вошли следующие компании:

  1. Этажи
  2. Перспектива 24 Самолёт
  3. Zoltor
  4. Владис
  5. Полезные люди
  6. Жилфонд
  7. Макромир
  8. Century21
  9. Мегаполис Сервис
  10. СмениКварти.ру
  11. Сова
  12. МИЭЛЬ
  13. Новосёл
  14. ИНКОМ Недвижимость
  15. Монолит
  16. Сеть агентств недвижимости ЭКСПЕРТ
  17. ЦН «Альфа»
  18. Адвекс Недвижимость
  19. Союз Застройщиков
  20. Адресат

Посмотреть количество сделок по каждой компании и узнать, как изменились позиции участников по сравнению с предыдущим месяцем можно здесь.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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