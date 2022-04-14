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Домклик на Жилконгрессе 2022 в Сочи: промежуточные итоги

Дата публикации: 14 апр 2022
Домклик на Жилконгрессе 2022 в Сочи: промежуточные итоги

В среду, 13 апреля, Домклик провел Большую конференцию по работе на первичном рынке жилья в рамках главного события весны для рынка недвижимости — Всероссийского жилищного конгресса в Сочи. 

День выдался насыщенным и плодотворным: спикеры Домклик рассказали о главных трендах отрасли, обсудили самые актуальные и острые темы первичного рынка недвижимости, провели церемонию награждения партнёров-лидеров.

Кратко о программе мероприятий

Александр Попов, директор партнерского канала Домклик, традиционно выступил первым и открыл конференцию обзором трендов первичного рынка недвижимости. Представил данные о темпах ввода жилья в эксплуатацию и сроках аккредитации застройщиков, назвал лидеров отрасли и рассказал о важных доработках в сервисах Домклик, которые помогают упростить проведение сделок к с недвижимостью. Также Александр подробно остановился на том, как повышение ключевой ставки отразилось на условиях ипотечного кредитования СберБанка, и отметил, что Сбер пошёл на беспрецедентный шаг, продолжив выдачи по одобренным ипотечным заявкам.

Домклик на Жилконгрессе 2022 в Сочи: промежуточные итоги №1

В продолжение конференции Алексей Чапик, исполнительный директор Домклик по взаимодействию с первичным рынком, рассказал об ипотечных инструментах и онлайн-сервисах, которые предназначены для поддержки продаж партнёров. Также подробно разобрал на графиках, каким образом рост цен на первичное жильё и повышение ставок отразились на размере ипотечных платежей. Алексей представил ряд инструментов, которые позволят повысить доступность ипотеки для клиентов, в частности, презентовал новые продукты для рынка — комбо-ипотека, бронирование, комплексный продукт на машино-место.

Третьим спикером стал Виталий Лакеев, старший аналитик SberCIB Investment Research. Он представил уникальный контент — подробную аналитику основных тенденций рынка жилой недвижимости (причём, как в России, так и в мире).

Домклик на Жилконгрессе 2022 в Сочи: промежуточные итоги №2

После обеденного перерыва спикеры Домклик на круглом столе обсудили с представителями крупнейших строительных компаний основные факторы формирования спроса на первичное жильё — на что сейчас ориентируется покупатель при выборе новостройки, что у него стоит в приоритете, какие параметры важно учитывать при проектировании ЖК. По итогам обсуждения выявили главные тренды на рынке новостроек:

🌟Высокий спрос на квартиры с чистовой отделкой. Новый уровень  — это оснащение квартиры всей мебелью, техникой и другими необходимыми для жизни вещами.

🌟Борьба за доверие покупателя. Чтобы не допустить у клиентов возвращения страха «недостроя», важно выстроить правильные коммуникации через все доступные ресурсы.

🌟Рост инвестиционного спроса на первичное жильё.

В конце дня традиционно наградили наших партнёров — лидеров первичного рынка по итогам 1 квартала 2022 года.

Кроме того, провели закрытую встречу с ключевыми партнёрами, которые вошли в топ-20 агентств недвижимости России. Показали внутреннюю аналитику банка и рассказали о том, какие возможности поддержки бизнеса даёт сотрудничество с Домклик.

Домклик на Жилконгрессе 2022 в Сочи: промежуточные итоги №3

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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