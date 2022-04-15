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Домклик на Жилконгрессе 2022 в Сочи: итоги конференции по вторичному рынку недвижимости

Дата публикации: 15 апр 2022
Домклик на Жилконгрессе 2022 в Сочи: итоги конференции по вторичному рынку недвижимости

В четверг, 14 апреля, Домклик продолжил запланированные мероприятия в рамках Всероссийского жилищного конгресса в Сочи и провёл Большую конференцию по работе на вторичном рынке.

Подготовили для участников плотную программу контента — выступления спикеров Домклик, анонс большого образовательного проекта, обсуждение вопросов правового регулирования сделок с недвижимостью, круглый стол, посвящённый особенностям разных форм организации бизнеса на рынке недвижимости.

Домклик на Жилконгрессе 2022 в Сочи: итоги конференции по вторичному рынку недвижимости №1

Кратко о программе мероприятий

Традиционно открыли конференцию выступлениями спикеров Домклик:

  • Александр Попов, директор партнерского канала Домклик, рассказал об условиях эффективного управления бизнесом на вторичном рынке недвижимости, представил ключевые доработки сервисов Домклик, которые позволяют повысить продажи и упростить проведение сделок.
  • Дмитрий Горбенко, исполнительный директор Домклик по взаимодействию с вторичным рынком, представил концепцию индивидуального подхода к клиентам в новых реалиях и поделился результатами исследований клиентского опытапри взаимодействии с агентством недвижимости. Также подробно рассказал о теории поколений — какие особенности возрастных групп нужно учитывать при выстраивании коммуникаций с клиентами.
  • Сергей Бабин, директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования, рассказал о современных технологиях проведения ипотечных и неипотечных сделок с Домклик.
  • Дмитрий Чернов, исполнительный директор Домклик, в своём выступлении отметил возможности привлечения покупателей для агентства недвижимости с помощью наших сервисов.

После завершения первой части запланированной программы традиционно наградили наших партнёров — ТОП-20 агентств недвижимости России по итогам I квартала 2022 года.

Домклик на Жилконгрессе 2022 в Сочи: итоги конференции по вторичному рынку недвижимости №2

Далее приглашённый спикер Ильдар Хусаинов, основатель и руководитель компании «Этажи», рассказал, о наибольших точках роста в системе продаж риелторского бизнеса.

Вторую часть мероприятия посвятили развитию, образованию и расширению компетенций. Сначала эксперты Домклик Юлия Плетнева и Феликс Альберт анонсировали запуск большого образовательного проекта — Академии Домклик.

Затем Феликс провёл образовательную сессию на тему «Как стать максимально эффективным агентом по недвижимости» — разобрали формулу обучения и выработки необходимых навыков, которые важны для выстраивания правильных коммуникаций с клиентами, закрытия сделок и понимания ответственности за свои действия и их результат.

Основную часть деловой программы Домклик посвятили вопросам правового обеспечения бизнеса и юридических нюансов работы на рынке недвижимости. Вместе с ведущими экспертами затронули темы налогов, банкротства и защиты авторского права, а также особенностей и преимуществ разных форм организации на рынке недвижимости.

Детально разобрали реальные кейсы от зрителей — сохранилось ли предвзятое отношение к самозанятым у банков, какие непредвиденные налоговые нюансы могут подстерегать при сделках с недвижимостью, как в России работает интеллектуальная собственность для предпринимателей, самозанятых и бизнеса.

Домклик на Жилконгрессе 2022 в Сочи: итоги конференции по вторичному рынку недвижимости №3

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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