Домклик на Жилконгрессе 2021 в Санкт-Петербурге
В пятницу завершился очередной Международный жилищный конгресс, в котором мы приняли активное участие. Домклик организовал в Санкт-Петербурге две большие конференции в течение двух дней.
Несмотря на все сложности участия из-за пандемии, мы собрали полные залы, а также тысячи зрителей на наших онлайн трансляциях🔥
✅ 10 ноября мы провели мероприятия для застройщиков
Александр Попов, директор партнерского канала Домклик, традиционно выступил первым и открыл конференцию обзором трендов рынка недвижимости. Подробно разобрал на графиках динамику в сферах строительства, ипотеки и продаж недвижимости. Сбер продолжает удерживать и приумножать лидерство по ипотеке, и мы продемонстрировали, какие факторы к этому приводят.
Затем, Александр вместе с Алексеем Чапиком (исполнительный директор Домклик по взаимодействию с рынком строящегося жилья) представили все ипотечные и онлайн-инструменты для застройщиков от Домклик и Сбера, позволяющие реально увеличить поток клиентов и заработать. Поделились с коллегами по рынку нашими ближайшими амбициозными планами.
«В портфеле группы компаний СберБанк занимает лидирующие позиции и это свидетельство того, что нам как партнеру, а клиенту как пользователю, очень удобно, быстро, прогрессивно работать со СберБанком. Мы всегда с удовольствием пилотируем продукты, так как сами являемся сторонником инноваций и вместе со Сбером желаем быть первыми в их внедрении. МЖК – отличная возможность собрать всех ведущих игроков рынка, обсудить насущные вопросы, найти решения и провести много продуктивных встреч в свободной среде»
Очевидно, что застройщики и Сбер неразрывно связаны! Сбер помогает застройщикам на протяжении всего «жизненного» цикла: от финансирования стройки и ипотечных программ, до маркетинга и непосредственных продаж. Поэтому мы просто передаём нашим партерам-застройщикам большое домкликовское сердце💚
«Спасибо за организацию и проведение конференции Домклика, особенно спикерам Александру Попову и Алексею Чапику, все доклады были познавательные и интересные. Сбер движется в правильном направлении развития рынка недвижимости!»
В продолжение конференции для застройщиков Алексей обсудил с представителями крупнейших строительный компаний (Алена Анцышкина из группы «Самолет», Юлия Мошкова из «Петербургской недвижимости» и Рустам Азизов из «А101») на круглом столе плюсы и минусы субсидирования ипотеки. Обсуждение вышло очень живое и насыщенное. Спасибо партнёрам, которые приняли участие, почерпнули друг у друга много новых идей и мыслей💭
В конце дня традиционно наградили наших партнеров — лидеров рынка, входящих в ТОП20 партнеров-застройщиков. Девелопером №1 стала группа «ПИК»🥇
«Конференция Домклик для меня одно из самых ярких мероприятий на Конгрессе.
Очень понравилась атмосфера, которую создали наши партнёры из СберБанка, это было очень душевно и тепло, но одновременно серьезно, тема интересная и весьма спорная.
Мои любимые вопросы — от Александра Попова. У него удивительное качество формулировки вопросов, надо продумывать каждое слово, прежде чем ответить — это здорово, отличная тренировка для новых нейронов.
И самое главное, что это было естественно, не наигранно, не по сценарию. Приятно и душевно о важном на рынке недвижимости в непростые времена роста ключевой ставки.
Спасибо Домклик за высокую оценку нашей работы, за прекрасную стеллу и диплом, нам очень приятно!»
✅ 11 ноября состоялась еще более насыщенная конференция для агентств недвижимости
В начале дня Александр Попов с Дмитрием Горбенко (директор по работе со вторичным рынком недвижимости Домклик) разобрали, как изменился рынок, какие новые вызовы стоят перед агентами и как Домклик может им в этом помочь.
Дмитрий детальнее остановился на том, как изменился портрет клиента, как реагирует поколение X и Y на риелторскую услугу и как захватить их внимание. Ведь в эпоху социальных сетей и гаджетов внимание — это новая нефть. Важно вводить и проверять соблюдение стандартов работы с покупателем, ещё более щепетильно относиться к его потребностям.
«Мы уже 25 лет успешно работаем с покупателями, не знаем, почему это стало новшеством. Конечно, для этого нужны определенные стандарты обслуживания»
Чтобы наши выступления не остались односторонними, мы сделали их в интерактивном формате и ответили на самые острые вопросы из зала и чата прямого эфира. Спасибо коллегам по рынку за всегда честную обратную связь, это позволяет нам эффективнее улучшать наши сервисы.
«Мы топим за Сбер, ваши продукты СЭР и СБР изменили рынок к лучшему. Огромный респект тому, кто их придумал. Ну, и конечно, успешный бизнес невозможен без грамотных лидеров. Благодарим руководителей Домклик за сервис, ориентированный на риелторов»
Днем на нашей сцене выступил Сергей Бабин, директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования. Он приоткрыл капот огромной машины Фабрики, рассказал про работу наших ЦИКов и про технологии, которые позволяют быстрее и проще выйти на сделку.
Затем Юлия Плетнева, эксперт Домклик по правовым вопросам, представила развёрнутый доклад на тему юридических нюансов и безопасности сделок с недвижимостью. Рассказала про 5 главных юридических событий года, повлиявших на сделки на рынке недвижимости.
Далее должен был выступить наш эксперт Феликс Альберт, однако он, к сожалению, не смог приехать. Дмитрий представил аудитории его 9 советов по работе с покупателем в преддверие круглого стола на эту тему. После чего началась жаркая дискуссия🔥
В обсуждении активно участвовали не только приглашённые представители крупнейших агентств (Михаил Софронов из «Владис», Лейсян Басырова из «Перспектива 24», Александр Кондрашов из «Союз Застройщиков», Александр Чернокульский из «Жилфонд», Юрий Паршиков из «Полезные люди», Юлия Федулаева из «МИЭЛЬ» и Алексей Козлов из «Монолит Истейт»), но и коллеги по рынку из зала. Например, Наталья Глебова из «Аякс» высказалась в поддержку агентских комиссий и призвала открыто говорить покупателям и продавцам, что услуги риелтора стоят денег. Договорились с партнерами, что мы должны сделать все, чтобы клиент получил максимально качественную, проверенную, удобную и безопасную услугу.
«Клиент не уходит от риэлтора, который смог разъяснить ценность и пользу своих услуг, доказал выгоду сотрудничества с ним. При рассмотрении кандидата на заключение договора франшизы мы анализируем много параметров, в том числе практику региона и существующие бизнес процессы его компании. На основе их определяем необходимые изменения и комплекс сервиса. Мы ценим в кандидатах готовность меняться, адекватность планов и наличие амбиций. Очень важно, чтоб с будущим партнёром у нас было взаимное видение и понимание стандартов работы с клиентами»
Наконец, мы также торжественно наградили ТОП-20 агентств недвижимости России. Лидером рынка №1 стала федеральная сеть «Этажи»🥇
Кстати, Домклик тоже получил награды на этой неделе. Премия CREDO во главе с организаторами Жилконгресса отмечает, что Домклик — «Лучшая ипотечная цифровая платформа», а Сбербанк — «Лучшая кредитная организация на рынке ипотечного кредитования». Спасибо за высокую оценку нашей работы!
Благодарим всех профессионалов рынка, наших партнеров, которые пришли и смотрели нас онлайн. Скоро мы поделимся записями выступлений каждого спикера на YouTube. И уже начинаем подготовку к следующему Жилищному конгрессу, который состоится в Сочи в апреле 2022💪🏻