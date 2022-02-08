Домклик на первой конференции самостоятельных риелторов
Как меняется рынок и почему все более значимую роль в сфере недвижимости обретают независимые эксперты? 19 февраля обсудить эти вопросы соберутся самостоятельные агенты по недвижимости со всей России. В Москве пройдет «Риелтор будущего» — Первая российская конференция, объединяющая независимых экспертов рынка.
Для риелторов за последние два года открылось много новых возможностей для самостоятельной работы: был введен новый налоговый режим (НПД или «самозанятость»), появилась независимая оценка квалификации, стало доступным страхование профессиональной ответственности. Уже сейчас «самозанятых» риелторов в России больше девяти тысяч человек, и эта цифра продолжает стремительно расти.
Конечно, это сказалось на расстановке сил на рынке недвижимости: все больше агентов предпочитают классическим агентствам работу на себя, создаются маркетплейсы риелторских услуг и экосистемы в недвижимости. Но как быть успешным риелтором, если ты работаешь один? Какие возможности есть у самостоятельных экспертов по недвижимости? И как новые «правила игры» меняют рынок? На эти вопросы и не только ответит «Риелтор будущего».
Конференция соберет больше 100 экспертов оффлайн в Москве и еще около 500 участников в режиме онлайн. В программе выступления 6 ведущих спикеров отрасли: Вадима Шабалина, Сергея Шулика, Ксении Турусиной, Татьяны Макуровой, Арсения Беленького. Эксперты рассмотрят широкий круг вопросов: от сложностей работы риелторов на НПД до юридической проверки рисков в сделках.
На конференции будут доступны консультационные пункты, где можно будет получить ответы на свои вопросы от профильных специалистов. Участников ждет круглый стол по проблемам самостоятельной работы риелторов и нетворкинг с ведущими представителями отрасли.
Домклик тоже принимает участие в конференции для самостоятельных риелторов. От команды по работе с партнерами выступят два спикера:
- Олег Фомичев — руководитель направления Домклик — в 16:00 расскажет о возможностях для самозанятых на площадке Домклик PRO;
- Юлия Плетнева — правовой эксперт Домклик по правовым вопросам — в 17:00 разберет все, что нужно знать о юридической проверке рисков в сделках с недвижимостью в 2022 году.
«Риелтор будущего» — площадка для новых идей и обмена опытом. Если вы — самостоятельный агент по недвижимости или только задумываетесь о работе на себя в этой сфере, то конференция будет вам полезна. Мероприятие состоится в пространстве «Exposed — a space for Art» по адресу: ул. Шаболовка 31Г6, также возможно онлайн-участие.