Домклик и Setl Group: встречи с партнерами в Санкт-Петербурге
На этой неделе Николай Васев, вице-президент директор дивизиона Домклик от Сбера, и Александр Попов, директор по работе с партнерами, прибыли в Северную столицу. Представители Домклик вместе с командой Северо-Западного регионального подразделения СберБанка провели встречи с ключевыми партнерами, чтобы обменяться обратной связью и обсудить дальнейшее сотрудничество.
Первая встреча состоялась с представителями холдинга Setl Group. Холдинг является одним из топ-3 застройщиков России и работает на рынке недвижимости уже более 27 лет. Группа компаний осуществляет не только девелопмент и строительство, но и продажу недвижимости (Центр развития проектов «Петербургская Недвижимость»), а также зарубежные проекты и консалтинг.
Со стороны партнера гостей приняли Олег Пашин, генеральный директор ЦРП «Петербургская Недвижимость», Юлия Мошкова, ведущий руководитель отдела ипотечного кредитования ЦРП «Петербургская Недвижимость», и Надежда Несмачная, начальник отдела по работе с банками OOO «Сэтл Сити».
Николай Васев поинтересовался у представителей холдинга, как идут продажи, что партнеры могут сказать о работе с сервисами Сбера и как их можно улучшить.
Олег Пашин сообщил, что в Санкт-Петербурге наблюдается дефицит предложения, цены на недвижимость растут и общие показатели продаж в июле снизились. Однако доля сделок со СберБанком, по данным холдинга, за сентябрь выросла — всё благодаря программе субсидирования.
Юлия Мошкова обратила внимание, что фиксированная ставка по ипотеке более привлекательна для заемщиков, поэтому агентам проще продавать квартиры с такими условиями. Также она добавила, что клиенты отмечают выгоду «Сервиса электронной регистрации», который позволяет не только упросить и ускорить процесс приобретения недвижимости, но и сэкономить деньги покупателя.
В продолжение встречи партнеры выразили свои пожелания по дальнейшему сотрудничеству и рекомендовали направления для развития сервисов Сбера. Например, Юлия предположила, что упрощение набора документов для клиентов без увеличения ставки может существенно повысить продажи через Домклик.
При обсуждении развития сервисов Александр Попов упомянул, что в настоящее время в Домклик обновляется протокол API для интеграции систем. Доработки позволят нашим крупнейшим партнерам направлять заявки на ипотеку онлайн напрямую из своих CRM-систем, без необходимости заходить отдельно в личный кабинет Домклик.
Интеграция сделает процесс проведения сделки еще более бесшовным, комфортным и быстрым как для партнера, так и для клиента. Кроме того, Александр пригласил партнеров поучаствовать в тестировании нового сервиса бронирования квартир на витрине, который позволит клиентам получать дополнительную скидку.