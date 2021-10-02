Домклик и ГК «КВС»: продолжение встреч с партнерами в Санкт-Петербурге
На этой неделе Николай Васев, вице-президент директор дивизиона Домклик от Сбера, и Александр Попов, директор по работе с партнерами, посетили Санкт-Петербург. Представители Домклик вместе с командой Северо-Западного регионального подразделения СберБанка провели встречи с ключевыми партнерами, чтобы обменяться обратной связью и обсудить дальнейшее сотрудничество.
Первая встреча состоялась с представителями холдинга Setl Group. Подробнее о ней читайте в нашем предыдущем материале.
Следующим партнером, которого посетили представители Домклик в Санкт-Петербурге, была группа компаний «КВС». Холдинг входит в топ-20 застройщиков России, работает на рынке Петербурга и Ленинградской области уже 18 лет. В группе компаний также есть агентство недвижимости, ведущее продажи как на первичном, так и на вторичном рынке.
В качестве представителей партнера выступили Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС», и Елена Сайко, начальник отдела ипотечного кредитования.
Николай Васев начал встречу с того, что подчеркнул важность заполнения опросов Домклик по итогу проведенных сделок. «Мы должны понимать, над чем работать и какие ставить задачи,» — пояснил Александр Попов. Представители Сбера договорились с партнерами, что сотрудники агентства впредь не будут игнорировать опросы Домклик, чтобы обратная связь поступала регулярно.
В свою очередь, Елена поделилась подробными отзывами о работе с сервисами Сбера и Домклик, предложила направления для их развития. Александр отметил, что некоторые улучшения уже находятся в разработке.
«Ипотека Сбера — лучшая», — резюмировала генеральный директор АН «КВС» Анжелика Альшаева.
Кроме того, партнеры затронули детали участия в пилоте онлайн-бронирования квартиры. Елена уточнила механизм проведения первой сделки, чтобы тестирование пилота прошло успешно.
В конце встречи представители ГК «КВС» провели гостям экскурсию по офису: показали отделы продаж, ипотеки и регистрации, а также рабочие места сотрудников. Вместе с партнерами Николай и Александр посетили музей компании и шоурум, где сотрудники «КВС» провели короткую презентацию своих объектов.