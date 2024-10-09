Domclick Digital Forum: станьте частью главного события года на рынке недвижимости
Приглашаем принять участие в Domclick Digital Forum — масштабной конференции от Домклик и Сбера, которая объединит профессионалов рынка недвижимости и пройдёт под лозунгом «Время решений». Мероприятие состоится 2 декабря в Москве в «Кластере Ломоносов» и онлайн.
Что будет на Domclick Digital Forum
В программе мероприятия 50 спикеров и 15 секций, а также четыре разных формата для обсуждения.
Мы обсудим первичный и вторичный рынок, загородную недвижимость, продажи, ипотеку, маркетинг, классифайды, AI и многое другое.
Погрузимся в тренды, аналитику и состояние отрасли в целом, ответим на ваши вопросы и разыграем ценные призы.
Спикеры — топ-менеджеры Домклик, Сбера, руководители крупных компаний, представители госструктур, директора по маркетингу, бизнес-тренеры, а также партнёры — Этажи, Владис, Самолет, ПИК и другие.
Как принять участие в мероприятии
Принять участие можно двумя способами:
- Очное участие. Доступно только партнёрам Домклик, оставьте заявку — мы рассмотрим её в течение 4 рабочих дней и вернёмся с подтверждением. Место проведения — Москва, «Кластер Ломоносов», Раменский бульвар, 1.
- Онлайн-участие. Доступно всем желающим, необходимо пройти регистрацию.
Задать вопросы спикерам можно будет как офлайн, так и онлайн, а самые активные участники получат подарки от Домклик и экосистемы Сбера.
Кто будет среди спикеров
- Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления, Сбербанк
- Ланфранко Чирилло, старший вице-президент, руководитель блока «Строительство», Сбербанк
- Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
- Ильдар Хусаинов, основатель, Этажи
- Айман Эль-Хашем, управляющий партнёр, Самолет
- Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
- Вячеслав Цыбульников, вице-президент, председатель Московского банка, Сбербанк
- Александр Чернокульский, генеральный директор, Жилфонд
- Денис Филиппов, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют», Сбербанк
- Михаил Посредников, коммерческий директор, Циан
- Владислав Федулов, управляющий директор, Авито
Специальный гости
С докладами про лидерство, амбиции и карьерный рост выступят Игорь Манн — издатель и писатель, и Александр Мисуркин — лётчик-космонавт, герой РФ.
Премия топ-50 агентств недвижимости и застройщиков
В рамках форума мы также наградим лучших в отрасли недвижимости — тех, кто создаёт и развивает будущее всей страны вместе с нами!
Торжественное награждение проведёт звёздный ведущий Иван Чуйков.
Победители получат подарки от Домклик и экосистемы Сбера:
- 1-10 место — бизнес-тренинг и путешествие в СберУниверситет
- 11-20 место — подписки или реклама на Домклик для профи со скидкой 50%
- 21-50 место — промокоды Мегамаркет до 150 000 ₽
В рейтинг войдут компании, которые провели больше всего ипотечных сделок со Сбербанком и сделок без ипотеки с помощью сервисов Домклик в период с 1 января по 31 октября 2024 года.
Вечерняя программа
В конце делового дня будет насыщенный нетворкинг, коктейли и приглашённый хедлайнер Rock Privet.
Среди главных партнёров форума: Звук, SberDevices.
Присоединяйтесь к событию и откройте для себя новые бизнес- и карьерные решения. До встречи 2 декабря!