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Domclick Digital Forum: станьте частью главного события года на рынке недвижимости

Партнёрам
09 окт 2024
2K
Domclick Digital Forum: станьте частью главного события года на рынке недвижимости
Содержание

Приглашаем принять участие в Domclick Digital Forum — масштабной конференции от Домклик и Сбера, которая объединит профессионалов рынка недвижимости и пройдёт под лозунгом «Время решений». Мероприятие состоится 2 декабря в Москве в «Кластере Ломоносов» и онлайн.

Что будет на Domclick Digital Forum

В программе мероприятия 50 спикеров и 15 секций, а также четыре разных формата для обсуждения.

Мы обсудим первичный и вторичный рынок, загородную недвижимость, продажи, ипотеку, маркетинг, классифайды, AI и многое другое.

Погрузимся в тренды, аналитику и состояние отрасли в целом, ответим на ваши вопросы и разыграем ценные призы.

Спикеры — топ-менеджеры Домклик, Сбера, руководители крупных компаний, представители госструктур, директора по маркетингу, бизнес-тренеры, а также партнёры — Этажи, Владис, Самолет, ПИК и другие.

Как принять участие в мероприятии

Принять участие можно двумя способами:

  • Очное участие. Доступно только партнёрам Домклик, оставьте заявку — мы рассмотрим её в течение 4 рабочих дней и вернёмся с подтверждением. Место проведения — Москва, «Кластер Ломоносов», Раменский бульвар, 1.
  • Онлайн-участие. Доступно всем желающим, необходимо пройти регистрацию.

Задать вопросы спикерам можно будет как офлайн, так и онлайн, а самые активные участники получат подарки от Домклик и экосистемы Сбера.

Кто будет среди спикеров

  • Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления, Сбербанк
  • Ланфранко Чирилло, старший вице-президент, руководитель блока «Строительство», Сбербанк
  • Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
  • Ильдар Хусаинов, основатель, Этажи
  • Айман Эль-Хашем, управляющий партнёр, Самолет
  • Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
  • Вячеслав Цыбульников, вице-президент, председатель Московского банка, Сбербанк
  • Александр Чернокульский, генеральный директор, Жилфонд
  • Денис Филиппов, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют», Сбербанк
  • Михаил Посредников, коммерческий директор, Циан
  • Владислав Федулов, управляющий директор, Авито

Специальный гости

С докладами про лидерство, амбиции и карьерный рост выступят Игорь Манн — издатель и писатель, и Александр Мисуркин — лётчик-космонавт, герой РФ.

Премия топ-50 агентств недвижимости и застройщиков

В рамках форума мы также наградим лучших в отрасли недвижимости — тех, кто создаёт и развивает будущее всей страны вместе с нами!

Торжественное награждение проведёт звёздный ведущий Иван Чуйков.

Победители получат подарки от Домклик и экосистемы Сбера:

  • 1-10 место — бизнес-тренинг и путешествие в СберУниверситет
  • 11-20 место — подписки или реклама на Домклик для профи со скидкой 50%
  • 21-50 место — промокоды Мегамаркет до 150 000 ₽

В рейтинг войдут компании, которые провели больше всего ипотечных сделок со Сбербанком и сделок без ипотеки с помощью сервисов Домклик в период с 1 января по 31 октября 2024 года.

Вечерняя программа

В конце делового дня будет насыщенный нетворкинг, коктейли и приглашённый хедлайнер Rock Privet.

Среди главных партнёров форума: Звук, SberDevices.

Присоединяйтесь к событию и откройте для себя новые бизнес- и карьерные решения. До встречи 2 декабря!

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