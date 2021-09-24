ДомКлик в гостях у агентства «Аякс»
Посещение Краснодара представителями ДомКлик не могло обойтись без визита к нашему ключевому партнеру — агентству «Аякс». Александр Попов, директор по работе с партнерами ДомКлик, встретился с Натальей Глебовой, управляющим директором агентства «Аякс», харизматичным лидером в сфере недвижимости и коучем по личностному росту.
Компания «Аякс» работает на рынке более 23 лет и является лидером среди агентств недвижимости по количеству сделок в Краснодарском крае (по данным ДомКлик).
На встрече Александр и Наталья обсудили процесс проведения полного цикла ипотечной сделки на площадке ДомКлик. Александр Попов рассказал, как подача заявок клиентов агентства через ДомКлик сокращает сроки одобрения жилищного кредита и упрощает проверку объекта недвижимости.
Агентство «Аякс» недавно подключилось к новым услугам ДомКлик, и в течение сентября сотрудники тестировали их эффективность. Так, партнеры поделились результатами работы с сервисом ДомКлик по подбору объектов недвижимости на вторичном рынке. Коллеги отметили такие преимущества услуги, как ускорение и упрощение подбора подходящего предложения для клиента, а также предложили новые идеи для развития сервиса.
Кроме того, партнеры поделились опытом использования платного продвижения на ДомКлик, продемонстрировали статистику количества просмотров объявлений и звонков. Александр рекомендовал коллегам в следующем месяце опробовать сервис «Smart-продвижение» для увеличения этих показателей. Данная опция позволяет составлять для клиентов умную подборку с более подходящими им объявлениями на основе статистических данных.
После официальных переговоров Наталья провела представителям Сбера небольшую экскурсию по агентству, показала офисы продаж, ипотечный центр, юридическое управление и другие подразделения компании, познакомила со своими сотрудниками и отметила их успехи. Александр обратил внимание на «доску почета» отдела продаж, где заметно, что некоторые агенты могут похвастаться вознаграждениями в 1 000 000 рублей.
В заключение встречи, директор агентства поделилась амбициозными планами по наращиванию продаж, выразила желание развивать дальнейшее партнерское сотрудничество со Сбером и ДомКлик, а также вручила гостю подарок. Александр Попов стал обладателем первого экземпляра книги «Метод Глебовой» об авторской теории влияния личных качеств на hard skills и soft skills, презентация которой состоится 25 сентября 2021 года.