ДомКлик и ГК «Догма»: партнерская встреча в Краснодаре
ДомКлик продолжает проводить встречи с партнерами, поддерживать контакты, обмениваться опытом и обратной связью.
Александр Попов, директор по работе с партнерами, и Евгений Романенко, руководитель направления дивизиона ДомКлик от Сбера, прибыли в Краснодар, чтобы пообщаться с представителями одного из крупнейших партнеров ДомКлик в Краснодарском крае — ГК «Догма». Со стороны девелопера во встрече приняли участие коммерческий директор Павел Петров, руководитель отдела продаж Надежда Сапронова, а также их команда.
Одной из важных целей встречи было получение от застройщика обратной связи по использованию неипотечных сервисов, которые предлагает ДомКлик. Представители ГК «Догма» отметили, что дополнительные услуги ДомКлик, такие как «Сервис электронной регистрации» и «Безопасные расчеты», позволяют значительно упростить и ускорить процессы подачи заявки на ипотеку и оформления сделки. С помощью коллег удалось определить направления для улучшения сервисов, чтобы сделать работу с ДомКлик максимально комфортной как для клиентов, так и для партнеров.
Кроме того, на встрече были затронуты такие насущные темы рынка недвижимости, как стремительный рост цен на жилье. Александр Попов рассказал, как программы субсидирования ипотечной ставки от Сбера позволяют стабилизировать рынок: делают жилищные кредиты более доступными, несмотря на увеличение стоимости квартир. Также представители ДомКлик обсудили с ГК «Догма» возможность участия застройщика в будущих пилотных проектах Сбера.