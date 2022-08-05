Делегация Домклик в Уфе
Принимаем участие в стратегическом форуме сети «Перспектива 24 Самолет» и проводим встречи с партнерами в столице Башкортостана.
Компания «Перспектива 24» регулярно организует образовательную конференцию «4rooms» для директоров сети, чтобы поделиться инструментами для работы и опытом.
В своём выступлении Александр Попов, директор по работе с партнёрами Домклик, на конкретных кейсах разобрал новые подходы в работе агентств недвижимости с клиентами при интеграционной поддержке Домклик. Он рассказал, как встроить новые продукты от Сбера и Домклик в работу риелтора.
Параллельно наши коллеги вместе с сотрудниками Уральского территориального подразделения Сбербанка на этой неделе проводят переговоры с другими ключевыми партнерами региона. Кроме того, сегодня состоялась закрытая встреча с представителями руководства сети «Перспектива 24».
Благодарим за приглашение руководителей сети «Перспектива 24 Самолет» Рима Хасанова и Алсу Галлямову🤝