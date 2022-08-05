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Делегация Домклик в Уфе

Дата публикации: 05 авг 2022
Делегация Домклик в Уфе

Принимаем участие в стратегическом форуме сети «Перспектива 24 Самолет» и проводим встречи с партнерами в столице Башкортостана.

Компания «Перспектива 24» регулярно организует образовательную конференцию «4rooms» для директоров сети, чтобы поделиться инструментами для работы и опытом.

В своём выступлении Александр Попов, директор по работе с партнёрами Домклик, на конкретных кейсах разобрал новые подходы в работе агентств недвижимости с клиентами при интеграционной поддержке Домклик. Он рассказал, как встроить новые продукты от Сбера и Домклик в работу риелтора.

Делегация Домклик в Уфе №1

Параллельно наши коллеги вместе с сотрудниками Уральского территориального подразделения Сбербанка на этой неделе проводят переговоры с другими ключевыми партнерами региона. Кроме того, сегодня состоялась закрытая встреча с представителями руководства сети «Перспектива 24».

Благодарим за приглашение руководителей сети «Перспектива 24 Самолет» Рима Хасанова и Алсу Галлямову🤝

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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