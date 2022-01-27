Что дает высший статус по программе лояльности Домклик: история партнера с Южного Урала
Не секрет, что Домклик от Сбера уже много лет развивает программу лояльности для партнеров. Компании, которые наиболее плотно и открыто сотрудничают с Домклик и СберБанком, получают дополнительные возможности для своего бизнеса: программы обучения по проведению сделок и работе с клиентами, специальные инструменты продаж, маркетинговые активности и многое другое.
Платиновый статус получают партнеры, которые добились лучших результатов по всем критериям программы лояльности, а также имеют представительство в 5+ регионах.
Отзывом о том, какие преимущества дает наивысший статус по программе лояльности, с нами поделились партнеры из Челябинска.
Анна Фазылова — собственник АН «Фамиан» и супервайзер Zoltor24. В марте 2020 года на базе своего агентства недвижимости Анна открыла единственную на Южном Урале площадку для риелторов «ТАРАН». Название расшифровывается как «Творческая ассоциация риелторов и агентств недвижимости».
Это место, где риелтор может получить всё для организации успешного рабочего процесса: от рабочего места до возможности использования сервисов СберБанка. Благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству со Сбером, «ТАРАН» первый в Челябинской области получил звание «Платинового партнера» и удерживал данный статус на протяжении полугода.
Анна отмечает, что статус «Платина» позволяет компании-партнеру воспользоваться уникальными возможностями от СберБанка:
- получение дополнительного потока клиентов в рамках сервиса подбора на вторичном рынке (обратный поток), который доступен только статусным партнёрам;
- возможность получать эксклюзивные знания в виртуальной академии Домклик;
- оперативное решение вопросов партнера по сделкам с недвижимостью через персонального менеджера по работе с партнерами;
- сниженная стоимость на сервис подбора объектов на вторичном и первичном рынках
- участие в закрытых тренингах и конференциях Домклик;
- участие в совместных контент-проектах с публикацией во всех открытых ресурсах Домклик;
- размещение в каталоге франшиз от Сбера.
Последний пункт особенно актуален сейчас для партнера, поскольку в апреле 2022 года «ТАРАН» запускает продажу собственной франшизы, которая скоро появится на сайте банка. Партнеры из других городов будут иметь возможность стать частью команды и вместе развивать большое риелторское сообщество по всей России.
Площадка «ТАРАН» постоянно растет. Мы стремимся к созданию масштабной организации, которая будет лидером и образцом в предоставлении риелторских услуг в России.
Кроме того, с февраля 2022 «ТАРАН» предлагает пройти профессиональную переподготовку с получением официального диплома по дополнительной программе «Специалист по операциям с недвижимостью». Программа уникальна тем, что полученные знания можно сразу применить на практике, т.к. преподаватели являются экспертами в сфере недвижимости и действующими риелторами.
И мы благодарны СберБанку и Домклик за сотрудничество и дополнительные возможности по программе лояльности, которые помогают в работе риелторам из нашей ассоциации.
Анна Фазылова, основатель площадки «ТАРАН»
Анна подчеркивает, что благодаря программе лояльности, а также открытому рейтингу агентств недвижимости и риелторов Домклик, клиенты имеют возможность познакомиться с компаниями поближе, узнать квалификацию и опыт работы, прочитать отзывы других клиентов и сделать выбор в пользу команды настоящих профессионалов.
Залогом успеха своего бизнеса Анна считает постоянное движение вперед — за технологиями, новыми сервисами, новыми идеями. «Пока кто-то раздумывает: стоит ли, вовремя ли — я делаю! Преференции программы лояльности Домклик мотивируют нас развиваться, быть успешными, быть в числе ТОП-20 агентств недвижимости России. И, конечно, прекрасно, когда при этом рядом есть такой надежный финансовый партнер, как Сбер», — утверждает Анна.