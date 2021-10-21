Чек-лист для застройщиков от ДомКлик: 6 шагов к максимальной эффективности
- 1️⃣ Пройдите аккредитацию в крупном банке — получите статус, которому доверяют
- 2️⃣ Предложите объект готовым к покупке клиентам
- 3️⃣ Получайте максимум, используя Performance & Brandformance маркетинговые инструменты от ДомКлик
- 4️⃣ Ваши объекты рекомендуют клиентам, которые готовы к покупке
- 5️⃣ Подтолкните клиентов к покупке живым общением с экспертом
- 6️⃣ Проводите сделки на максимальной скорости
Мы подготовили чек-лист процессов и сервисов, на которые стоит обратить внимание вашей компании, чтобы эффективно развивать бизнес, повышать продажи и скорость сделок.
Сколько пунктов чек-листа внедрять в процессы компании, решать вам, но знать о них и провести пилотные проекты — определенно стоит.
1️⃣ Пройдите аккредитацию в крупном банке — получите статус, которому доверяют
Все начинается с этапа аккредитации. Весомым показателем надежности вашего строительного проекта будет аккредитация в первом банке страны, в котором совершается более 50% всех ипотечных сделок.
Процесс аккредитации в СберБанке является наиболее отлаженным и точным, что вызывает доверие покупателей. После предоставления застройщиком полного пакета документов процесс принятия решения по аккредитации занимает в среднем 3-4 дня. Вы получаете статус, которому доверяют.
2️⃣ Предложите объект готовым к покупке клиентам
Проект ДомКлик в экосистеме СберБанка — сервис для поиска, подбора и бронирования квартир от застройщика. Уже сегодня мы на втором месте среди агрегаторов недвижимости в России — мы активно растем и собираемся стать абсолютным лидером рынка.
Размещайте ваши ЖК на ДомКлик через специальный фид HTML формата — благодаря подробному фиду клиенты получат максимум информации об объектах: узнают об инфраструктуре, акционных предложениях, скидках и смогут связаться с вашим отделом продаж прямо из карточки ЖК, чтобы уточнить детали и забронировать вариант.
3️⃣ Получайте максимум, используя Performance & Brandformance маркетинговые инструменты от ДомКлик
Мы предлагаем комплексные предложения: от медийных баннерных форматов, работающих в первую очередь на охват и узнаваемость вашего бренда, до перфоманс- и брендформанс рекламы, наилучшим образом выделяющей вас на фоне других участников рынка и генерирующей стабильный поток клиентов в вашу компанию.
Почему стоит выделить бюджет именно под рекламные форматы на ДомКлик
⭐️ Наша целевая аудитория — 1,5 млн клиентов с одобренной ипотекой, и это только в 2021 году!
⭐️ ДомКлик обладает полным покрытием всей территории России с месячной активной аудиторией 14,4 млн человек.
⭐️ Для рекламного продвижения на ДомКлик доступна широкая линейка форматов в ключевых охватных разделах сайта: это баннеры, логотипы и текстово-графические блоки на главной странице, странице поиска, в оффере и в карточке дома, которые имеют динамический формат.
Помимо этого, на ДомКлик представлены гибкие возможности таргетирования и настройки рекламной кампании (IP+Поддомен, по цене, по площади и т.д.) — мы соберем для вас пользовательский интерес с территории всей страны!
Специально для партнеров, которым важно эксклюзивно представить свои объекты, мы предлагаем индивидуальный подход в формате Спецпроекта на ДомКлик:
- Размещение логотипа вашей компании во всех самых эффективных местах платформы: в топлайне на главной странице, на карте, в фильтре поиска
- Баннеры с самым высоким CTR до 4%, в том числе в ипотечном калькуляторе и подразделах ипотечных программ
- Приоритетная выдача ваших объектов в поиске новостроек — опция, работающая на увеличение потока звонков в ваши отделы продаж
Таким образом, сегодня ДомКлик предлагает целый комплекс маркетинговых форматов для развития вашего бизнеса.
4️⃣ Ваши объекты рекомендуют клиентам, которые готовы к покупке
Помощь в подборе первичной недвижимости — это одна из приоритетных задач ДомКлик.
Мы разработали B2C сервис подбора недвижимости на первичном рынке, ориентированный на максимальную поставку ценностей для пользователей.
Какие потребности мы закрываем? Мы помогаем в подборе тем, кто еще не определился с выбором объекта недвижимости, формируем цифровой список подходящих по параметрам поиска вариантов и направляем клиенту в личный кабинет.
Клиент может непосредственно из полученной подборки позвонить или написать напрямую застройщику, а также оставить свое согласие на осуществление звонка со стороны партнеров, если он обратил внимание на данный ЖК.
Более 1 000 участников проекта, 25 000 клиентов воспользовались сервисом в 2021 году. А ваша компания в нем участвует?
5️⃣ Подтолкните клиентов к покупке живым общением с экспертом
Для большинства клиентов остается важным и необходимым живое общение.
Мы предусмотрели и это, реализовав Сервис подбора новостроек с участием эксперта от ДомКлик. В каждом городе с населением более 500 тысяч человек уже есть эксперт по недвижимости от ДомКлик.
Наши менеджеры по подбору живут в этих городах и отлично знают специфику рынка конкретного региона. Это особенно важно при проведении межрегиональных сделок. Мы видим, что тренд на покупку квартир в других регионах растет, доля региональных сделок составляет 25-30%.
Клиенты перестали покупать бетонные коробки. Переезжая, они попадают в новую среду жизни. А при многообразии предложений теперь важно учесть все:
- баскетбольная площадка во дворе
- место для выгула собаки
- наличие кафе и магазинов в доме
- закрытые дворы и подземные парковки
- наличие бассейна в шаговой доступности
Наши эксперты очень внимательно изучат все нюансы и подбирают варианты с учетом всех потребностей клиента, организуют сопровождение в офисы продаж застройщиков. Более 1 200 участников уже сейчас! Участвуете ли вы в этом проекте совместно с ДомКлик?
6️⃣ Проводите сделки на максимальной скорости
Проведение сделки на ДомКлик — удобный и безопасный способ, как для покупателей, так и для наших партнеров. Одни из наших приоритетов — это скорость, и уже сегодня 80% ипотечных заявок рассматриваются меньше чем за 5 минут.
Согласовать дату и время сделки можно за 2 минуты, благодаря онлайн-сервису «Экспресс-одобрение», а удаленно зарегистрировать и произвести расчеты с помощью сервисов «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты» — ими пользуются уже в 93% ипотечных сделок и осуществляют расчеты в срок до 3 дней.
Проверьте, как быстро у вас проходит цикл от визита клиента до осуществления взаиморасчетов, не теряете ли вы время.
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