Чек-лист для агентств недвижимости от Домклик: 6 слагаемых успеха
За последние несколько лет рынок недвижимости значительно изменился: появилось множество агрегаторов по подбору и продаже недвижимости, онлайн-сервисы, позволяющие зарегистрировать сделку и провести безопасные платежи. В новых условиях сервисы, которые ранее казались дополнительными расходами, стали неотъемлемой частью проведения сделки.
Мы составили чек-лист для агентств недвижимости, состоящий из процессов и сервисов, позволяющих в условиях сегодняшнего рынка не только поддерживать бизнес, но и динамично развивать. Проверьте, сколько пунктов используется в вашей компании.
1️⃣ Размещайте объявления на топовых агрегаторах
Ваша компания размещает объявления на главных агрегаторах с большим траффиком пользователей. Объявления содержат полную информацию об объекте, фото и подробное описание. Клиенты могут ознакомиться с информацией об агенте, работающим над продажей объекта, узнать его опыт, оценки и отзывы других клиентов, которые уже провели сделку с участием этого агента.
Вы размещаете объявления на Домклик — уже сегодня мы занимаем одно из лидирующих мест среди агрегаторов на рынке недвижимости, нас посещает до 13 миллионов уникальных пользователей в месяц, а прирост за год составил более 20%.
Размещение объявлений для партнеров Домклик остается бесплатным в отдельных регионах или значительно дешевле по сравнению с другими площадками. А главным преимуществом является то, что пользователи Домклик — это клиенты с уже одобренной ипотекой СберБанка, готовые к покупке недвижимости в короткие сроки.
2️⃣ Продвигайте объявления эффективно
Клиенты просматривают несколько первых страниц результатов поиска и принимают решение о звонке. Сотни объявлений теряются на следующих страницах поисковых выдач.
При продвижении объявлений на Домклик просмотры увеличиваются в 4,4 раза, а увеличение количества звонков — в 3,6.
На Домклик есть модель прогнозирования максимальной конверсии просмотра в звонок «Умное продвижение» — искусственный интеллект расставляет объявления в контексте их общей привлекательности на основе статистических данных о просмотрах и звонках.
Таким образом, мы предоставляем партнерам анализ спроса в конкретном районе на основе поведения траффика, предлагаем выбор только эффективных для продвижения объявлений и, в конечном итоге, обеспечиваем до 6 раз больше звонков. Данная модель доступна только для пакетных продвижений в рамках годового контракта.
3️⃣ Считайте не только звонки, но и их стоимость
Площадки, с которых вы получаете наибольшее количество звонков — не всегда эффективное вложение рекламного бюджета. Считайте не только количество звонков, но и стоимость уникального звонка. Это поможет сделать верные выводы об эффективности работы и выборе площадки по продвижению объявлений.
Как посчитать? Стоимость 1 звонка = сумма всех затрат / все звонки
Мы провели расчеты стоимости звонков на ТОП-5 самых популярных площадок и выяснили, что стоимость звонка на Домклик — одна из самых минимальных. При этом наша целевая аудитория пользователей — клиенты с уже одобренной ипотекой СберБанка — значит, готовые к приобретению недвижимости в кратчайшие сроки.
4️⃣ Докажите клиенту ценность своей услуги
Сегодня наши клиенты становятся цифровыми. Но может ли клиент найти объект самостоятельно? Мы опросили своих клиентов, и на вопрос «Вы начинаете работать с агентством, что-то сами уже смотрели?» — 96% опрошенных ответили уверенно «Да!» Но при этом только 21% клиентов без риелтора доходит до сделки.
Что происходит, если клиент работает с риелтором? С риелтором покупателя конвертируются в сделку 63%, с риелтором продавца — 96%, с риелтором покупателя и продавца — 98%. Кроме того, наличие риелтора в сделке значительно повышает вероятность выдачи кредита, а скорость выхода на сделку с риелтором до 1,75 раз выше.
Для Домклик очевидна ценность услуги риелтора в работе с покупателем. А очевидна ли она для покупателя? Ведь сегодня каждое агентство может подобрать объект из базы любого классифайда.
Выигрывает тот, кто предоставляет лучший сервис. На вопрос «За что вы готовы платить риелтору?» выяснилось, что поиск объекта — не основная ценность в работе риелтора с покупателем.
76% клиентов готовы платить за услуги риелтора, но не за поиск объекта, а за полное сопровождение сделки, включающее проверку объекта, подготовку документов к сделке, а также сопровождение на всех этапах.
5️⃣ Сотрудничайте с сильными партнерами и получайте их поддержку
Домклик предлагает партнерам участие в «Программе лояльности». Если ваша компания активно сотрудничает со СберБанком, предлагает клиентам минимальные ставки и разъясняет условия ипотечных продуктов, активно использует онлайн-сервисы Домклик и продвигает объявления — то попадает в число статусных партнеров. А значит, получает масштабную поддержку:
- Публикации аналитических статей, интервью с руководством и видео компании на ресурсах Домклик — в социальных сетях, журнале и youtube-канале. Таким образом вы продвигаете бренд своей компании и свои услуги среди всех клиентов банка.
- Доступ к конференциям, курсам обучения для партнеров, в т.ч. обучение этапам проведения сделки с недвижимостью для новых агентов, проведение «Дня партнера» для сотрудников банка, участие в закрытых встречах «Лидеры недвижимости», участие в «Платиновом клубе Домклик». Ваши агенты получают бесплатное обучение, а первые лица вашей компании всегда в контакте с руководством банка.
Пример партнерского материала от агентства недвижимости «Азбука жилья»
Проверьте статус вашего офиса в личном кабинете Домклик или обратитесь к своему менеджеру по работе с партнерами.
6️⃣ Будьте среди лучших
Каждый месяц Домклик обновляет рейтинг «ТОП-20 агентств недвижимости России».
Это — список самых профессиональных участников рынка, в котором учитывается активность компаний в проведении ипотечных сделок и сделок без ипотеки с использованием онлайн-сервисов.
Рейтинг Домклик — дополнительная поддержка наших клиентов в выборе профессионалов по сделкам с недвижимостью, где важен опыт агентства. Узнать подробнее о лидерах
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