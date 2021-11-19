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Большой футбол на канале Домклик⚽️

Дата публикации: 19 нояб 2021
Большой футбол на канале Домклик⚽️

18 ноября в честь 180-летия СберБанка состоялся турнир Домклик по футболу. Четыре команды вышли на поле и сразились за кубок Домклик🏆

В турнире приняли участие команда Домклик и представители крупнейших и ключевых компаний на рынке недвижимости: «Самолёт», «ФСК», «Эталон», «Гранель».

Капитаном сборной команды Домклик выступил Алексей Чапик — исполнительный директор Домклик по взаимодействию с рынком строящегося жилья. В сборную вошли сотрудники партнерской вертикали Центрального аппарата Сбера (ЦА), Московского Банка (МБ) и Среднерусского Банка (СРБ):

✅ Денис Лобанов, Павел Носков, Николай Мигалин, Дмитрий Ильин, Александр Лисицын — из ЦА;

✅ Сергей Роич, Алексей Кожевников, Никита Зуев, Дмитрий Широбоков, Дмитрий Львов — из МБ;

✅ Константин Мерзликин из СРБ;

✅ а также к команде ДомКлик присоединился Сергей Нюхалов из «Гранель».

Команды партнеров возглавили:

✅ Артём Лобанов, руководитель группы продаж ЖК Мытищи Парк от компании «Самолет»;

✅ Михаил Елисейкин, руководитель направления по работе с партнёрами компании «ФСК»;

✅ Сергей Филин, ведущий менеджер по работе с банками-партнерам компании «Эталон».

Первыми сразились команды Домклик и Эталон. Домклик прошел в финал со счётом 2:1. Затем на поле вышли Самолет и ФСК. Из этого матча победителем вышла команда Самолет. Матч за третье место Эталон и ФСК сыграли со счётом 1:2. В упорной борьбе команд Домклик и Самолет в финале Домклик победил со счётом 4:1.

Лучшим бомбардиром турнира стал сотрудник Московского отделения СберБанка — Львов Дмитрий. Номинацией «Лучший голкипер» отметили Артема Лобанова — капитан команды «Самолёт».

Все участники остались очень довольны выбором формата мероприятия для того, чтобы отметить большой праздник Сбера. Партнеры отметили, что совместная игра позволяет укрепить командный и конкурентный дух сотрудников, сплотить коллектив. Кроме того, коллеги по рынку ещё раз поздравили крупнейший банк России с прошедшим юбилеем.

«Выражаем благодарность партнерам из Домклик за организацию проведения турнира по футболу в честь 180-летия Сбера.

Сегодня спорт, здоровый и активный образ жизни занимают важное место в нашей корпоративной культуре.

Команда Группы Эталон была сформирована из сотрудников разных отделов, связанных с созданием и реализацией недвижимости — это подразделения маркетинга, отдел по работе с корпоративными клиентами, отдел ипотеки и сотрудники офисов продаж.

Полученный заряд ярких эмоций и  положительной энергии служит хорошим стимулом для плодотворной работы и развития взаимовыгодного сотрудничества!»

Сергей Филин, ведущий менеджер по работе с банками-партнерам компании «Эталон»

Большой футбол на канале Домклик⚽️ №2

«Большое спасибо на приглашение на этот дружеский турнир!

Уверены, что данные мероприятия сделают наши партнёрские отношения ещё более крепкими!

Поздравляем СберБанк с юбилеем и до новых встреч, как на футбольных полях, так и на полях рынка недвижимости!»

Артём Лобанов, руководитель группы продаж ЖК Мытищи Парк от компании «Самолет»

Большой футбол на канале Домклик⚽️ №3

«Выражаем огромную благодарность команде Домклик за организацию и проведение нового формата юбилеев и поздравляем их с очередным днём рождения! Желаем только побед и движения вперёд! А командам спасибо за игру! На работе и на поле мы соперники, а в жизни друзья!»

Михаил Елисейкин, руководитель направления по работе с партнёрами компании «ФСК»

Большой футбол на канале Домклик⚽️ №4

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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