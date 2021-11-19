Большой футбол на канале Домклик⚽️
18 ноября в честь 180-летия СберБанка состоялся турнир Домклик по футболу. Четыре команды вышли на поле и сразились за кубок Домклик🏆
В турнире приняли участие команда Домклик и представители крупнейших и ключевых компаний на рынке недвижимости: «Самолёт», «ФСК», «Эталон», «Гранель».
Капитаном сборной команды Домклик выступил Алексей Чапик — исполнительный директор Домклик по взаимодействию с рынком строящегося жилья. В сборную вошли сотрудники партнерской вертикали Центрального аппарата Сбера (ЦА), Московского Банка (МБ) и Среднерусского Банка (СРБ):
✅ Денис Лобанов, Павел Носков, Николай Мигалин, Дмитрий Ильин, Александр Лисицын — из ЦА;
✅ Сергей Роич, Алексей Кожевников, Никита Зуев, Дмитрий Широбоков, Дмитрий Львов — из МБ;
✅ Константин Мерзликин из СРБ;
✅ а также к команде ДомКлик присоединился Сергей Нюхалов из «Гранель».
Команды партнеров возглавили:
✅ Артём Лобанов, руководитель группы продаж ЖК Мытищи Парк от компании «Самолет»;
✅ Михаил Елисейкин, руководитель направления по работе с партнёрами компании «ФСК»;
✅ Сергей Филин, ведущий менеджер по работе с банками-партнерам компании «Эталон».
Первыми сразились команды Домклик и Эталон. Домклик прошел в финал со счётом 2:1. Затем на поле вышли Самолет и ФСК. Из этого матча победителем вышла команда Самолет. Матч за третье место Эталон и ФСК сыграли со счётом 1:2. В упорной борьбе команд Домклик и Самолет в финале Домклик победил со счётом 4:1.
Лучшим бомбардиром турнира стал сотрудник Московского отделения СберБанка — Львов Дмитрий. Номинацией «Лучший голкипер» отметили Артема Лобанова — капитан команды «Самолёт».
Все участники остались очень довольны выбором формата мероприятия для того, чтобы отметить большой праздник Сбера. Партнеры отметили, что совместная игра позволяет укрепить командный и конкурентный дух сотрудников, сплотить коллектив. Кроме того, коллеги по рынку ещё раз поздравили крупнейший банк России с прошедшим юбилеем.
«Выражаем благодарность партнерам из Домклик за организацию проведения турнира по футболу в честь 180-летия Сбера.
Сегодня спорт, здоровый и активный образ жизни занимают важное место в нашей корпоративной культуре.
Команда Группы Эталон была сформирована из сотрудников разных отделов, связанных с созданием и реализацией недвижимости — это подразделения маркетинга, отдел по работе с корпоративными клиентами, отдел ипотеки и сотрудники офисов продаж.
Полученный заряд ярких эмоций и положительной энергии служит хорошим стимулом для плодотворной работы и развития взаимовыгодного сотрудничества!»
Сергей Филин, ведущий менеджер по работе с банками-партнерам компании «Эталон»
«Большое спасибо на приглашение на этот дружеский турнир!
Уверены, что данные мероприятия сделают наши партнёрские отношения ещё более крепкими!
Поздравляем СберБанк с юбилеем и до новых встреч, как на футбольных полях, так и на полях рынка недвижимости!»
Артём Лобанов, руководитель группы продаж ЖК Мытищи Парк от компании «Самолет»
«Выражаем огромную благодарность команде Домклик за организацию и проведение нового формата юбилеев и поздравляем их с очередным днём рождения! Желаем только побед и движения вперёд! А командам спасибо за игру! На работе и на поле мы соперники, а в жизни друзья!»
Михаил Елисейкин, руководитель направления по работе с партнёрами компании «ФСК»