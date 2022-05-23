Большой футбол на Домклик 2.0
Домклик снова собрал партнёров на футбольном поле в дружественной обстановке. В весеннем турнире приняли участие команды от крупнейших компаний на первичном рынке недвижимости.
Помимо обсуждения развития совместного бизнеса, запусков новых программ и сервисов в рабочие будни, мы проводим с партнёрами неформальные мероприятия в выходные. В эту субботу, 21 мая, прошёл уже легендарный футбольный турнир с партнёрами.
В столице стоял тёплый и цветущий майский день, а на стадионе в парке Сокольники — разгорелась жаркая битва за кубок Домклик по футболу🔥 На поле с командой Домклик встретились представители крупнейших холдингов на рынке недвижимости: МИЦ, ФСК, Самолет.
В мероприятии участвовали также многочисленные команды болельщиков: поддержать игроков на трибунах приехали их жёны, дети и даже родители. Получился настоящий семейный спортивный праздник!
Капитаном сборной команды Домклик традиционно выступил Алексей Чапик — исполнительный директор по взаимодействию с рынком строящегося жилья. В сборную вошли сотрудники Домклик, партнёрской вертикали Центрального аппарата СберБанка (ЦА) и Московского регионального отделения банка (МБ):
✅ Мигалин Николай, Хлопков Андрей, Лобанов Денис, Павлов Дмитрий, Челноков Дмитрий, Матвеев Максим, Сергей Роич — из ЦА;✅ Зуев Никита, Львов Дмитрий, Широбоков Дмитрий, Тавузян Артур — из МБ;
✅ а также к команде Домклик присоединился Сергей Нюхалов из «Гранель».
Первыми сыграли команды Домклик и ФСК. В упорном соревновании наши партнёры одержали победу со счетом 3:2. Во втором матче разгорелась нешуточная борьба, где на последней минуте команде Самолёт удалось забить решающий гол и победить со счётом 4:3.
В итоге расклад сложился таким образом, что в матче за 3-е место Домклик удалось победить команду МИЦ, а в финальном матче сошлись команды Самолёт и ФСК, имеющие по две победы.
ФСК смогли больше сэкономить сил и показать характер, победили в матче со счетом 4:1 и забрали кубок🏆Поздравляем команду победителей!
Также по результатам турнира отметили отдельных игроков. Лучшим игроком стал Кирилл Куликов, а звание «Лучший голкипер» заслужил Константинов Александр — все из команды ФСК.
Домклик уже не в первый раз устраивает футбольный турнир, и мы планируем сделать это мероприятие традиционным. Участники соревнования отмечают, что совместная игра позволяет укрепить командный и конкурентный дух сотрудников, сплотить коллектив. В этот раз встреча получилась особенно душевной благодаря болельщикам.
Благодарим всех игроков и группы поддержки за участие! Теперь команды отправляются на тренировки, чтобы подготовиться к следующим матчам💪🏻
Владислав Грачев, капитан команды «ФСК»:
«Благодарим Домклик за приглашение на турнир. Для команды ГК «ФСК» это возможность проявить себя сильным соперником, пообщаться с профессионалами и поучаствовать в мероприятии с отличной атмосферой. Мы рады, что можем не только работать бок о бок, но и играть в футбол с профессионалами!»
Никита Пьянов, капитан команды «Самолет»
«Команда «Самолёт» благодарит Домклик за приглашение на турнир по мини-футболу. Мы рады принять участие в спортивном мероприятии и здоровой в прямом смысле этого слова конкуренции среди коллективов наших визави на рынке недвижимости. Корпоративный спорт занимает весомое место в жизни нашей компании, и мы рады быть частью этого спортивного праздника. У нас собралась достойная и сильная духом команда, для которой крылатая фраза Пьера де Кубертена на турнирах всегда звучит так: «Главное не участие, а победа!». А там, где Самолёт, априори всегда победа!»
Евгений Кузьмин, капитан команды «МИЦ»:
«Благодарим Сбер за приглашение и организацию спортивного праздника! Спорт – это неотъемлемая часть жизни в современном мире. Он объединяет миллионы людей по всей земле, в том числе и нас. Спасибо участникам соревнований за опыт, за полученные положительные эмоции и хорошее настроение!»