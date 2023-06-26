Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Аккредитация подрядчика в СберБанке

Партнёрам
26 июн 2023
33K
Аккредитация подрядчика в СберБанке
Содержание

Чтобы получить аккредитацию СберБанка, выполните следующие действия:

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на Домклик PRO

Или войдите в личный кабинет, если аккаунт уже создан

Шаг 2. Подтвердите личные данные через Сбер ID в разделе «Мой профиль» Подробнее в статье «Подтверждение данных профиля»

Шаг 3. Добавьте компанию с типом «Подрядчик»

1 из 2

Подробнее в статье «Регистрация компании»

Шаг 4. Перейдите в раздел «Аккредитация объектов»

Шаг 5. Нажмите «Создать аккредитацию»

Шаг 6. Внесите информацию в заявку:

  • технология строительства;
  • регион строительства;
  • телефон отдела продаж;
  • комментарий (при необходимости).

Шаг 7. Загрузите документы для аккредитации

Шаг 8. Отправьте заявку в банк

После получения пакета документов банк проверяет подрядчика на соответствие требованиям аккредитации. Решение принимается в течение 3-5 рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.

В личном кабинете отображается статус работы с заявкой, а также статус о результатах принятого Банком решения и является подтверждением начала сотрудничества, либо отказа в сотрудничестве.

❗️С «Условиями сотрудничества ПАО Сбербанк с Подрядчиком» вы можете ознакомиться по ссылке

Требования банка для аккредитации подрядчика

Информация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство жилых домов, о критериях соответствия требованиям банка для аккредитации.

Общие требования

Действующее юр.лицо (ЮЛ) или индивидуальный предприниматель (ИП);

• зарегистрирован не менее 2-х лет назад;

• не находится в состоянии банкротства/ликвидации/прекращения деятельности. 

Опыт жилищного строительства

• Наличие у Подрядчика хотя бы одного из следующих ОКВЭД в качестве основного или дополнительного: 41.20 и/или 41.2.

ИЛИ 

• Наличие у Подрядчика в совокупности не менее 3-х следующих кодов ОКВЭД (при этом один из них указан в качестве основного): 42.21, 43.11, 43.12./12.1, 43.29, 43.31-34, 43.39, 43.91, 43.99);

• Наличие у Подрядчика (Группы компаний, в которую входит Подрядчик) ресурса в сети Интернет с указанием: предлагаемых услуг по строительству индивидуальных жилых домов; опыта строительства жилых домов в количестве не менее 5-ти построенных домов за последний год или одного многоквартирного дома за последний год. 

Прибыль

Отсутствует убыток (по данным бух.отчета за последний отчетный год).

Активы

Для ЮЛ: положительное значение стоимости чистых активов (строка 3600 раздела 3 «Отчета об изменениях капитала»).

Исковое производство

Отсутствие любых исков об оспаривании/возмещении договоров подряда на строительство со стороны заказчиков. 

Допускаются иные иски с суммой претензий:

• менее 10% от суммы стоимости активов по строке 1600 или менее 50% строки 1300 «Капитал и резервы» (ЮЛ);

• 300 000 рублей (ИП). 

Деловая репутация

Не находится в реестре недобросовестных поставщиков. Нет ограничений, арестов имущества, приостановления операций. Отсутствие в СМИ негативной информации (новостной фон, иные негативные факторы).

Отсутствие негативной информации

Отсутствие негативной информации в отношении Подрядчика, его учредителей/участников, единоличного исполнительного органа, конечных бенефициаров (по результатам проверки безопасностью банка). Отсутствие просроченной задолженности по кредитам в Сбере.

Какие документы нужны для аккредитации

Для юридического лица (ЮЛ):

  • Документы, подтверждающие опыт строительства жилых домов - копии актов по сдаче-приемке выполненных работ
  • Копия годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой (при отсутствии в СПАРК)
  • Копия «Отчета об изменениях капитала» с отметкой налоговой (при отсутствии в СПАРК)

Для индивидуального предпринимателя (ИП):

  • Документы, подтверждающие опыт строительства жилых домов - копии актов по сдаче-приемке выполненных работ
  • Копия налоговой отчетности с отметкой налоговой, заверенная печатью и подписью ИП (при отсутствии в СПАРК)

❗️Банк оставляет за собой право на запрос дополнительных документов в ходе рассмотрения заявки.

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Актуальное
Домклик снижает тарифы на размещение объявлений в ряде регионов
08 нояб 2024
1K
Самозанятость: особенности налогового режима для риелторов
05 нояб 2024
22K
Домклик PRO: преимущества и возможности для партнёров
16 окт 2024
1K
Domclick Digital Forum: станьте частью главного события года на рынке недвижимости
09 окт 2024
5K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал