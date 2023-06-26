Аккредитация подрядчика в СберБанке
Чтобы получить аккредитацию СберБанка, выполните следующие действия:
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на Домклик PRO
Или войдите в личный кабинет, если аккаунт уже создан
Шаг 2. Подтвердите личные данные через Сбер ID в разделе «Мой профиль» Подробнее в статье «Подтверждение данных профиля»
Шаг 3. Добавьте компанию с типом «Подрядчик»
Подробнее в статье «Регистрация компании»
Шаг 4. Перейдите в раздел «Аккредитация объектов»
Шаг 5. Нажмите «Создать аккредитацию»
Шаг 6. Внесите информацию в заявку:
- технология строительства;
- регион строительства;
- телефон отдела продаж;
- комментарий (при необходимости).
Шаг 7. Загрузите документы для аккредитации
Шаг 8. Отправьте заявку в банк
После получения пакета документов банк проверяет подрядчика на соответствие требованиям аккредитации. Решение принимается в течение 3-5 рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.
В личном кабинете отображается статус работы с заявкой, а также статус о результатах принятого Банком решения и является подтверждением начала сотрудничества, либо отказа в сотрудничестве.
❗️С «Условиями сотрудничества ПАО Сбербанк с Подрядчиком» вы можете ознакомиться по ссылке
Требования банка для аккредитации подрядчика
Информация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство жилых домов, о критериях соответствия требованиям банка для аккредитации.
Общие требования
Действующее юр.лицо (ЮЛ) или индивидуальный предприниматель (ИП);
• зарегистрирован не менее 2-х лет назад;
• не находится в состоянии банкротства/ликвидации/прекращения деятельности.
Опыт жилищного строительства
• Наличие у Подрядчика хотя бы одного из следующих ОКВЭД в качестве основного или дополнительного: 41.20 и/или 41.2.
ИЛИ
• Наличие у Подрядчика в совокупности не менее 3-х следующих кодов ОКВЭД (при этом один из них указан в качестве основного): 42.21, 43.11, 43.12./12.1, 43.29, 43.31-34, 43.39, 43.91, 43.99);
• Наличие у Подрядчика (Группы компаний, в которую входит Подрядчик) ресурса в сети Интернет с указанием: предлагаемых услуг по строительству индивидуальных жилых домов; опыта строительства жилых домов в количестве не менее 5-ти построенных домов за последний год или одного многоквартирного дома за последний год.
Прибыль
Отсутствует убыток (по данным бух.отчета за последний отчетный год).
Активы
Для ЮЛ: положительное значение стоимости чистых активов (строка 3600 раздела 3 «Отчета об изменениях капитала»).
Исковое производство
Отсутствие любых исков об оспаривании/возмещении договоров подряда на строительство со стороны заказчиков.
Допускаются иные иски с суммой претензий:
• менее 10% от суммы стоимости активов по строке 1600 или менее 50% строки 1300 «Капитал и резервы» (ЮЛ);
• 300 000 рублей (ИП).
Деловая репутация
Не находится в реестре недобросовестных поставщиков. Нет ограничений, арестов имущества, приостановления операций. Отсутствие в СМИ негативной информации (новостной фон, иные негативные факторы).
Отсутствие негативной информации
Отсутствие негативной информации в отношении Подрядчика, его учредителей/участников, единоличного исполнительного органа, конечных бенефициаров (по результатам проверки безопасностью банка). Отсутствие просроченной задолженности по кредитам в Сбере.
Какие документы нужны для аккредитации
Для юридического лица (ЮЛ):
- Документы, подтверждающие опыт строительства жилых домов - копии актов по сдаче-приемке выполненных работ
- Копия годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой (при отсутствии в СПАРК)
- Копия «Отчета об изменениях капитала» с отметкой налоговой (при отсутствии в СПАРК)
Для индивидуального предпринимателя (ИП):
- Документы, подтверждающие опыт строительства жилых домов - копии актов по сдаче-приемке выполненных работ
- Копия налоговой отчетности с отметкой налоговой, заверенная печатью и подписью ИП (при отсутствии в СПАРК)
❗️Банк оставляет за собой право на запрос дополнительных документов в ходе рассмотрения заявки.