Запуск нового сервиса «Конструктор сделки»
Теперь клиентам и партнерам Сбербанка доступен «Конструктор сделки» – это сервис для проведения сделок купли-продажи недвижимости без ипотеки. Подготовка к сделке проходит онлайн, а в офис Сбербанка нужно приехать только на подписание документов.
Возможности сервиса
Согласование условий проведения сделки и подготовка необходимых документов всеми участниками в режиме онлайн
Формирование договора купли-продажи, который зарегистрирует Росреестр, и перечня документов для сделки
Подписание документов по сделке в офисе Сбербанка в присутствии менеджера
Расчет между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка с использованием сервиса безопасных расчетов
Регистрация перехода права собственности от продавца к покупателю в электронном виде без посещения Росреестра и МФЦ
Узнать подробнее о том, как работает сервис, и какие есть ограничения.