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Запуск нового сервиса «Конструктор сделки»

Дата публикации: 26 июн 2018
Запуск нового сервиса «Конструктор сделки»

Теперь клиентам и партнерам Сбербанка доступен «Конструктор сделки» – это сервис для проведения сделок купли-продажи недвижимости без ипотеки. Подготовка к сделке проходит онлайн, а в офис Сбербанка нужно приехать только на подписание документов. 

Возможности сервиса

Согласование условий проведения сделки и подготовка необходимых документов всеми участниками в режиме онлайн

Формирование договора купли-продажи, который зарегистрирует Росреестр, и перечня документов для сделки

Подписание документов по сделке в офисе Сбербанка в присутствии менеджера

Расчет между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка с использованием сервиса безопасных расчетов

Регистрация перехода права собственности от продавца к покупателю в электронном виде без посещения Росреестра и МФЦ   

Узнать подробнее о том, как работает сервис, и какие есть ограничения

Создать сделку без ипотеки

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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