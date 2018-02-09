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Запуск личного кабинета ДомКлик PRO

Дата публикации: 09 фев 2018
Запуск личного кабинета ДомКлик PRO

9 февраля 2018 года мы запустили личный кабинет партнера в ДомКлик PRO. 

Личный кабинет партнера в ДомКлик PRO – это новый сервис, с помощью которого партнеры Сбербанка – агентства недвижимости, смогут максимально быстро и удобно провести ипотечную сделку для своих клиентов.

Теперь вместо бумажной анкеты на ипотеку партнер заполняет электронную, сможет оформить страховку онлайн и сразу решать все возникающие вопросы в чате с менеджером банка. Уведомления о статусах сделки и следующих шагах партнерам будут приходить одновременно с клиентами.  

Личный кабинет ДомКлик PRO доступен аккредитованным партнерам Сбербанка в сфере недвижимости на pro.domclick.ru

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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