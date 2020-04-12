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Запланирована сделка: как получить электронный пропуск для поездки в банк

Дата публикации: 12 апр 2020
Запланирована сделка: как получить электронный пропуск для поездки в банк
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Из-за опасности распространения коронавируса в Москве и Московской области вводится система электронных пропусков.

С 15 апреля при поездках на личном и общественном транспорте наличие пропуска обязательно. Оформить пропуск можно будет с понедельника, 13 апреля.

Чтобы передвигаться по городу пешком — выгуливать собаку, ходить в магазин или аптеку, пропуск не потребуется.

Как получить пропуск для поездки на сделку?

Для поездки на сделку в банк вам нужно оформить пропуск для разового передвижения по городу для иных личных целей. Он выдается на один календарный день и не более 2 раз в неделю. 

Получить его можно на портале mos.ru, с помощью СМС на номер 7377 или позвонив в Единую справочную службу Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать, сфотографировать) и иметь с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.

Какие данные нужно указать для получения пропуска?

Чтобы получить цифровой пропуск для разового передвижения в иных целях, необходимо указать: 

  • ФИО, номер телефона, номер и серию паспорта
  • Вид транспорта, на котором планируете совершить поездку

Если личный, то указываете регистрационный номер машины, если общественный — номер карты «Тройка» или «Стрелка» (если есть).

  • Адрес отправления и адрес назначения

Точный адрес офиса банка, где будет проводиться ваша сделка, указан в личном кабинете ДомКлик и в смс с приглашением на сделку. Также вы можете уточнить эту информацию у вашего менеджера.

  • Цель поездки — сделка купли-продажи недвижимости

Подробнее о том, как оформить пропуск

Для того, чтобы совершить сделку за один визит в офис Сбербанка, рекомендуем использовать сервисы «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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