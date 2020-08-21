Записаться на ипотечную сделку Сбербанка теперь можно самостоятельно за 2 минуты
Мы упростили запись на сделку для клиентов, которые покупают недвижимость в ипотеку СберБанка.
Вам больше не нужно дожидаться звонка менеджера, чтобы выбрать офис, дату и время проведения сделки. Записаться на сделку можно самостоятельно, в личном кабинете Домклик — онлайн, за пару минут.
❗️Рекомендуем записываться на сделку как можно быстрее, сразу после одобрения объекта, чтобы успеть выбрать удобные время и дату.
Для кого доступна услуга
Услуга доступна для покупателя (основного заёмщика), его представителя (риелтора), а также представителя (риелтора) продавца, если он добавлен в сделку на Домклик в качестве участника.
Продавцу сервис недоступен.
Как записаться на сделку
✅ Дождитесь одобрения банком выбранной недвижимости.
✅ Договоритесь со всеми участниками сделки — продавцом и риелторами — о желаемых дате и времени сделки.
✅ Зайдите в личный кабинет Домклик. Услуга доступна как в веб-версии личного кабинета, так и в мобильном приложении Домклик для iOS и Android.
✅ Выберите офис для проведения сделки. По умолчанию вам будет предложен офис, который был выбран при подаче заявки на ипотеку.
✅ Выберите нужную дату и время сделки — доступна запись на 4 недели вперед.
✅ Выберите из предложенных вариантов время для сделки.
✅ Если на выбранную дату нет свободного времени, вам будет предложено свободное время в ближайших офисах, либо свободное время в этом офисе, но на другую дату.
✅ Проверьте выбранный офис, дату и время и нажмите на кнопку «Подтвердить запись».
После успешной записи вы увидите статус «Сделка назначена», а всем участникам сделки придет смс-оповещение с датой, временем, адресом офиса, где будет проводиться сделка.
Если вы захотите изменить дату и время сделки, обратитесь к менеджеру по телефону 900 или напишите в чат в личном кабинете Домклик.
В назначенный день и время приходите со всеми необходимыми документами в выбранный офис банка. Удачной сделки!