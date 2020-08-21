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Записаться на ипотечную сделку Сбербанка теперь можно самостоятельно за 2 минуты

Дата публикации: 21 авг 2020
Записаться на ипотечную сделку Сбербанка теперь можно самостоятельно за 2 минуты
Содержание

Мы упростили запись на сделку для клиентов, которые покупают недвижимость в ипотеку СберБанка.

Вам больше не нужно дожидаться звонка менеджера, чтобы выбрать офис, дату и время проведения сделки. Записаться на сделку можно самостоятельно, в личном кабинете Домклик — онлайн, за пару минут.

❗️Рекомендуем записываться на сделку как можно быстрее, сразу после одобрения объекта, чтобы успеть выбрать удобные время и дату.

Для кого доступна услуга

Услуга доступна для покупателя (основного заёмщика), его представителя (риелтора), а также представителя (риелтора) продавца, если он добавлен в сделку на Домклик в качестве участника.

Продавцу сервис недоступен.

Как записаться на сделку

✅ Дождитесь одобрения банком выбранной недвижимости.

✅ Договоритесь со всеми участниками сделки — продавцом и риелторами — о желаемых дате и времени сделки.

✅ Зайдите в личный кабинет Домклик. Услуга доступна как в веб-версии личного кабинета, так и в мобильном приложении Домклик для iOS и Android.

✅ Выберите офис для проведения сделки. По умолчанию вам будет предложен офис, который был выбран при подаче заявки на ипотеку.

✅ Выберите нужную дату и время сделки — доступна запись на 4 недели вперед.

✅ Выберите из предложенных вариантов время для сделки.

✅ Если на выбранную дату нет свободного времени, вам будет предложено свободное время в ближайших офисах, либо свободное время в этом офисе, но на другую дату.

✅ Проверьте выбранный офис, дату и время и нажмите на кнопку «Подтвердить запись».

Записаться на ипотечную сделку Сбербанка теперь можно самостоятельно за 2 минуты №2

После успешной записи вы увидите статус «Сделка назначена», а всем участникам сделки придет смс-оповещение с датой, временем, адресом офиса, где будет проводиться сделка.

Если вы захотите изменить дату и время сделки, обратитесь к менеджеру по телефону 900 или напишите в чат в личном кабинете Домклик.

В назначенный день и время приходите со всеми необходимыми документами в выбранный офис банка. Удачной сделки!

Как оформить ипотеку на Домклик
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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