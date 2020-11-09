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Запись на сделку без ипотеки стала еще удобнее в приложении ДомКлик

Дата публикации: 09 нояб 2020
Запись на сделку без ипотеки стала еще удобнее в приложении ДомКлик

Теперь все агенты недвижимости, обновившие приложение ДомКлик, могут записаться на сделку без ипотеки прямо в мобильном телефоне.

Процесс записи стал максимально простым и удобным: в 3 клика вы выбираете время, место и услуги, необходимые на сделке. 

Где найти и как применить новую функцию

  • Зайдите в мобильное приложение ДомКлик
  • Выберите «Кабинет» в нижнем меню
  • Нажмите на «Покупка за свои средства»

Готово! Все, что раньше приходилось делать с помощью компьютера, теперь доступно в телефоне — быстро, удобно и без отрыва от встреч с клиентами.

Скачать приложение ДомКлик в App Store

Скачать приложение ДомКлик в Google Play

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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