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Запись на сделку без ипотеки стала еще удобнее в приложении ДомКлик
Дата публикации: 09 нояб 2020
Теперь все агенты недвижимости, обновившие приложение ДомКлик, могут записаться на сделку без ипотеки прямо в мобильном телефоне.
Процесс записи стал максимально простым и удобным: в 3 клика вы выбираете время, место и услуги, необходимые на сделке.
Где найти и как применить новую функцию
- Зайдите в мобильное приложение ДомКлик
- Выберите «Кабинет» в нижнем меню
- Нажмите на «Покупка за свои средства»
Готово! Все, что раньше приходилось делать с помощью компьютера, теперь доступно в телефоне — быстро, удобно и без отрыва от встреч с клиентами.
Скачать приложение ДомКлик в App Store
Юля Тихонова
Автор статьи
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