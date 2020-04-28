Вы просили — мы сделали! Новые возможности для продавцов недвижимости
Личный кабинет продавца недвижимости на DomClick.ru стал ещё удобнее. Мы усовершенствовали интерфейс и расширили функциональные возможности.
Новые категории объявлений
Мы разделили объявления на категории, чтобы вам было удобнее находить именно то, что вы ищете. Теперь все объявления сортируются так:
Ожидают публикации
В этой категории находятся неопубликованные черновики
Активные
Объявления, которые уже опубликованы или находятся на одобрении ипотеки в банке
Отклоненные
Объявления с ошибками и объявления, не прошедшие модерацию
Архивные
В архив попадают объявления, которые были удалены или сняты с публикации, а также если квартира по объявлению уже продана.
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Ипотека без отчета об оценке
Теперь владелец объявления видит в личном кабинете, можно ли приобрести его квартиру в ипотеку без отчета об оценке.
Возможность отказа от оценки позволяет ускорить срок подготовки документов к ипотечной сделке в среднем на пять дней, а покупателю — сэкономить до 5000 рублей.
Для продавца квартиры отметка на его объявлении «Ипотека без отчета об оценке» — выгодное конкурентное преимущество среди других предложений.
Если для конкретной квартиры такая возможность недоступна, продавец увидит причину в личном кабинете.