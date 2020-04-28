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Новости
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Вы просили — мы сделали! Новые возможности для продавцов недвижимости

Дата публикации: 28 апр 2020
Вы просили — мы сделали! Новые возможности для продавцов недвижимости
Содержание

Личный кабинет продавца недвижимости на DomClick.ru стал ещё удобнее. Мы усовершенствовали интерфейс и расширили функциональные возможности.

Новые категории объявлений

Мы разделили объявления на категории, чтобы вам было удобнее находить именно то, что вы ищете. Теперь все объявления сортируются так:

Ожидают публикации

В этой категории находятся неопубликованные черновики

Активные

Объявления, которые уже опубликованы или находятся на одобрении ипотеки в банке

Отклоненные

Объявления с ошибками и объявления, не прошедшие модерацию

Архивные

В архив попадают объявления, которые были удалены или сняты с публикации, а также если квартира по объявлению уже продана. 

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Ипотека без отчета об оценке

Теперь владелец объявления видит в личном кабинете, можно ли приобрести его квартиру в ипотеку без отчета об оценке.

Возможность отказа от оценки позволяет ускорить срок подготовки документов к ипотечной сделке в среднем на пять дней, а покупателю — сэкономить до 5000 рублей.

Для продавца квартиры отметка на его объявлении «Ипотека без отчета об оценке» — выгодное конкурентное преимущество среди других предложений.

Если для конкретной квартиры такая возможность недоступна, продавец увидит причину в личном кабинете.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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