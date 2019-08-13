Вступил в силу закон о дополнительной защите сделок с недвижимостью в электронном виде
Вступил в силу федеральный закон, который предоставляет гражданам право внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметку о возможности представления в Росреестр заявления о переходе или прекращении права на принадлежащую им недвижимость, подписанного электронной подписью*. Об этом сообщается в пресс-релизе Росреестра.
Закон направлен на обеспечение защиты прав граждан при оформлении сделок с недвижимостью, которые совершаются в электронном виде.
Если гражданин допускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, то он об этом отдельно должен подать заявление в Росреестр в бумажной форме. При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна.
Таким образом закон защищает граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи. Он направлен на исключение случаев, когда мошенники завладевают чужими квартирами путем подачи документов на государственную регистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника, полученной в удостоверяющем центре в том числе по поддельным документам.
При этом закон предусматривает ряд случаев, когда для проведения сделок с недвижимостью в электронном виде не требуется специальная отметка в ЕГРН, сделанная на основании заявления собственника недвижимости.
В частности, внесение отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Не требуется также специального заявления от собственника, если электронный пакет документов на регистрацию сделок с его недвижимостью подает в Росреестр кредитная организация.
Справочно
Возможность подать заявление о запрете проведения сделок без личного участия собственника недвижимости предусмотрена законодательством начиная с 2013 года. С этого момента отмечается рост таких заявлений, поданных собственниками недвижимости в Росреестр. Так, их количество, полученное Росреестром в 2018 году, выросло по сравнению с 2014 годом, почти в 9 раз. Всего за период с 1 января 2014 года по 30 марта 2019 года ведомство получило порядка 550 тыс. заявлений собственников о невозможности проведения сделок без их личного участия.
* Федеральный закон от 02.08.2019 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»