В Сочи состоялось большое открытие Недели недвижимости в рамках форума «Движение»
Сегодня в Сочи состоялось торжественное открытие Недели недвижимости от ДомКлик в рамках форума «Движение».
Первый день был посвящен аналитике рынка, потребительским трендам, работе с проектным финансированием и онлайн-сервисам для девелоперов.
В большом зале «Роза Холл» состоялось выступление Александра Попова, директора по работе с партнерами ДомКлик с актуальной для девелоперов темой «ДомКлик — сервисы развития продаж».
Александр рассказал, как онлайн-сервисы ДомКлик и ипотечные продукты Сбера уже сегодня помогают девелоперам значительно влиять на скорость сделок и рост продаж.
Максимально детальной аналитикой краткосрочных и долгосрочных трендов на рынке жилой недвижимости поделился исполнительный директор — начальник отдела «Аналитический хаб» от Сбер Вячеслав Романов.
Вячеслав рассказал о взаимосвязях процессов на рынке и видением, как будет развиваться рынок в перспективе.
Большой блок конференции был посвящен работе девелоперов с проектным финансированием.
Светлана Назарова, Управляющий директор начальник управления финансирования недвижимости от Сбер поделилась с партнерами последними изменениями и трендами в проектном финансировании.
Открытие конференции на Розе Хутор посетило более 1 000 партнеров ДомКлик в сфере недвижимости.
Далее конференция ДомКлик продолжится в Адлере на Всероссийском жилищном конгрессе. Уже 9 июня ДомКлик проведет большую конференцию для агентств недвижимости, которая будет отличаться не только максимально полезным контентом — для самых активных партнеров мы приготовили сертификаты на индивидуальное обучение, бесплатные промо на продвижение объектов и очень много подарков от ДомКлик.
И самое главное — личное общение с партнерами, честные ответы на вопросы и новые идеи и предложения для взаимовыгодного сотрудничества.