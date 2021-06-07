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В Сочи состоялось большое открытие Недели недвижимости в рамках форума «Движение»

Дата публикации: 07 июн 2021
В Сочи состоялось большое открытие Недели недвижимости в рамках форума «Движение»

Сегодня в Сочи состоялось торжественное открытие Недели недвижимости от ДомКлик в рамках форума «Движение».

Первый день был посвящен аналитике рынка, потребительским трендам, работе с проектным финансированием и онлайн-сервисам для девелоперов.

В большом зале «Роза Холл» состоялось выступление Александра Попова, директора по работе с партнерами ДомКлик с актуальной для девелоперов темой «ДомКлик — сервисы развития продаж».

В Сочи состоялось большое открытие Недели недвижимости в рамках форума «Движение» №1

Александр рассказал, как онлайн-сервисы ДомКлик и ипотечные продукты Сбера уже сегодня помогают девелоперам значительно влиять на скорость сделок и рост продаж.

Максимально детальной аналитикой краткосрочных и долгосрочных трендов на рынке жилой недвижимости поделился исполнительный директор — начальник отдела «Аналитический хаб» от Сбер Вячеслав Романов.

В Сочи состоялось большое открытие Недели недвижимости в рамках форума «Движение» №2

Вячеслав рассказал о взаимосвязях процессов на рынке и видением, как будет развиваться рынок в перспективе.

Большой блок конференции был посвящен работе девелоперов с проектным финансированием.

Светлана Назарова, Управляющий директор начальник управления финансирования недвижимости от Сбер поделилась с партнерами последними изменениями и трендами в проектном финансировании.

Открытие конференции на Розе Хутор посетило более 1 000 партнеров ДомКлик в сфере недвижимости.

Далее конференция ДомКлик продолжится в Адлере на Всероссийском жилищном конгрессе. Уже 9 июня ДомКлик проведет большую конференцию для агентств недвижимости, которая будет отличаться не только максимально полезным контентом — для самых активных партнеров мы приготовили сертификаты на индивидуальное обучение, бесплатные промо на продвижение объектов и очень много подарков от ДомКлик.

В Сочи состоялось большое открытие Недели недвижимости в рамках форума «Движение» №4

И самое главное — личное общение с партнерами, честные ответы на вопросы и новые идеи и предложения для взаимовыгодного сотрудничества.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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