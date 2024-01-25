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В Сбере назвали самые популярные траты студентов

Дата публикации: 25 янв 2024
В Сбере назвали самые популярные траты студентов

Молодые люди в 2023 году чаще всего расплачивались бонусами СберСпасибо в кафе и ресторанах, аптеках и оптиках, а также в супермаркетах. Они потратили там 1,4 млрд бонусов.

Как выяснили аналитики СберСпасибо, в кафе и ресторанах они использовали 1,2 млрд бонусов, в аптеках и оптиках — 121 млн, в супермаркетах — 86 млн. Также в топ-5 популярных категорий вошли досуг и развлечения (72 млн) и заправки (66 млн).

При этом всего в прошлом году молодежь потратила 2 млрд бонусов. Такие выводы аналитики сделали, изучив расходы в 10 регионах, которые лидируют по списаниям бонусов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Краснодарский край, Татарстан, Пермский край, Челябинская и Тюменская области, Башкортостан.

Максимальное разовое списание — 716 тыс. бонусов. Столько клиент потратил в супермаркете.

«Студенческие годы — особенное время в жизни каждого, когда не хочется ограничивать себя в приятных тратах на походы в кафе, доставку продуктов, развлечения и покупку гаджетов. Эту тенденцию подтверждает наша статистика. Расходы молодежи схожи в большинстве регионов, но есть и различия. Например, петербуржцы потратили на зоотовары больше бонусов, чем жители других регионов: около 5 млн», — рассказала директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Екатерина Звонова.

Читайте также: Каждую десятую ипотеку в Сбере берут молодые люди — аналитика Домклик

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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