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В СберБанке отмечают рост востребованности услуги «Электронная регистрация» и сокращение сроков регистрации сделок

Дата публикации: 31 дек 2020
В СберБанке отмечают рост востребованности услуги «Электронная регистрация» и сокращение сроков регистрации сделок

В СберБанке отмечают существенный рост востребованности услуги «Электронной регистрации» при сделках с недвижимостью и сокращение сроков регистрации на стороне Росреестра.

Востребованность сервиса «Электронная регистрация» в 2020 году выросла в 1,7 раза. Если в ноябре 2019 года электронным способом регистрировалось 47% сделок СберБанка, то в ноябре 2020 года — 80%. 

Регионы лидеры по доле электронных сделок: Республика Дагестан — 94%, Ненецкий Автономный округ — 94%, Магаданская область — 93%, Республика Бурятия — 92%, Камчатский Край — 92%, Москва — 90%, Республика Тыва - 90%, Санкт-Петербург — 90%.

За 2020 год в ряде регионов России существенно снизился срок регистрации сделок в электронном виде по сравнению с прошлым годом. 

Отличный результат показали Магаданская, Ивановская, Калининградская, Томская области, где за прошедший год удалось сократить срок электронной регистрации в 2 раза.

Средние сроки электронной регистрации в ноябре 2020 года были менее 2 дней с момента приема документов у клиентов в следующих регионах: Волгоградская область — 1 день 8 часов, Чукотский Автономный округ — 1 день 14 часов, Владимирская область — 1 день 19 часов, Республика Бурятия — 1 день 22 часа.

При расчете рейтинга регионов по скорости электронной регистрации сделок использованы «Открытые данные» ДомКлик от Сбера.

«Сегодня почти 90% сделок СберБанка регистрируются в электронном виде. Сервисом уже воспользовались более миллиона клиентов по всей России. 

Мы признательны нашим партнерам из Росреестра за высокий уровень эффективности при взаимодействии с сервисами банка. Мы подготовили благодарственные письма от СберБанка в территориальные подразделения регионов — лидеров по скорости регистрации» — Алексей Лейпи, управляющий директор дивизиона «ДомКлик».

Электронная регистрация в комплексе с другими онлайн-сервисами ДомКлик позволяет покупателю и продавцу недвижимости решить все вопросы по сделке за один визит в банк, включая регистрацию права собственности.

Отправка документов на регистрацию осуществляется сразу после подписания договора купли-продажи и кредитного договора в офисе СберБанка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают по электронной почте. Это делает процесс оформления сделок с недвижимостью проще, быстрее и комфортнее.

Все об электронной регистрации права собственности читайте в нашей подробной статье

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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