В СберБанке отмечают рост востребованности услуги «Электронная регистрация» и сокращение сроков регистрации сделок
В СберБанке отмечают существенный рост востребованности услуги «Электронной регистрации» при сделках с недвижимостью и сокращение сроков регистрации на стороне Росреестра.
Востребованность сервиса «Электронная регистрация» в 2020 году выросла в 1,7 раза. Если в ноябре 2019 года электронным способом регистрировалось 47% сделок СберБанка, то в ноябре 2020 года — 80%.
Регионы лидеры по доле электронных сделок: Республика Дагестан — 94%, Ненецкий Автономный округ — 94%, Магаданская область — 93%, Республика Бурятия — 92%, Камчатский Край — 92%, Москва — 90%, Республика Тыва - 90%, Санкт-Петербург — 90%.
За 2020 год в ряде регионов России существенно снизился срок регистрации сделок в электронном виде по сравнению с прошлым годом.
Отличный результат показали Магаданская, Ивановская, Калининградская, Томская области, где за прошедший год удалось сократить срок электронной регистрации в 2 раза.
Средние сроки электронной регистрации в ноябре 2020 года были менее 2 дней с момента приема документов у клиентов в следующих регионах: Волгоградская область — 1 день 8 часов, Чукотский Автономный округ — 1 день 14 часов, Владимирская область — 1 день 19 часов, Республика Бурятия — 1 день 22 часа.
При расчете рейтинга регионов по скорости электронной регистрации сделок использованы «Открытые данные» ДомКлик от Сбера.
«Сегодня почти 90% сделок СберБанка регистрируются в электронном виде. Сервисом уже воспользовались более миллиона клиентов по всей России.
Мы признательны нашим партнерам из Росреестра за высокий уровень эффективности при взаимодействии с сервисами банка. Мы подготовили благодарственные письма от СберБанка в территориальные подразделения регионов — лидеров по скорости регистрации» — Алексей Лейпи, управляющий директор дивизиона «ДомКлик».
Электронная регистрация в комплексе с другими онлайн-сервисами ДомКлик позволяет покупателю и продавцу недвижимости решить все вопросы по сделке за один визит в банк, включая регистрацию права собственности.
Отправка документов на регистрацию осуществляется сразу после подписания договора купли-продажи и кредитного договора в офисе СберБанка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают по электронной почте. Это делает процесс оформления сделок с недвижимостью проще, быстрее и комфортнее.
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