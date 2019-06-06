В России вступили в силу новые правила проектирования газовых систем в жилых домах
В России сегодня начали действовать новые правила, по которым изменится процедура проектирования газовых систем в строящихся жилых домах. Согласно требованиям Минстроя, теперь в новостройках в обязательном порядке будут устанавливаться газовые сигнализации и новые стекла для обеспечения безопасности строений.
Устанавливать оборудование обяжут застройщиков. Газовые сигнализации будут реагировать в случае, если в квартире произойдет утечка газа, автоматически отключая его подачу. По новым правилам в домах должны применяться стекла из легкосбрасваемых материалов, чтобы погасить давление газа в случае взрыва, а также обеспечить высокий уровень безопасности жилых домов.
Новые требования разработали специалисты Минстроя РФ. Соответствующие изменения внесли в свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления». Эксперты пока никак не прокомментировали появление новых систем в строящихся жилых комплексах.
Специалисты не исключают, что этот фактор может повлиять на стоимость первичного жилья на рынке, так как установка нового оборудования и остекления жилых помещений повлекут за собой дополнительные траты для компаний-застройщиков.