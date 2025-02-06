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Что будет за незаконное использование участка соседа, разъяснили в Росреестре

Дата публикации: 06 фев 2025
Что будет за незаконное использование участка соседа, разъяснили в Росреестре

Если гражданин получил предписание за самовольный захват земельного участка соседа, но не успел устранить нарушение в срок, его могут оштрафовать на сумму до 20 тыс. руб. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Москве.

Так, при незаконном занятии чужого земельного участка гражданину сначала направляют предписание об устранении нарушения. Затем Управление проводит проверку. Если человек проигнорировал предписание и не перестал пользоваться соседским участком, на него составят протокол.

Ответственность в этом случае наступает по статье 19.5 КоАП РФ: если предписание не выполнено впервые, то применяется часть 25, если повторно, то 26.

В первом случае штраф для граждан составляет 10-20 тыс. руб., для должностных лиц — 30-50 тыс. руб. (или дисквалификация на срок до трех лет), для юрлиц — 100-200 тыс. руб. В втором случае 30-50 тыс. руб., 70-100 тыс. руб. (или дисквалификация на срок до трех лет) и 200-300 тыс. руб. соответственно.

Как уточнили эксперты, протокол направят на рассмотрение в мировой суд, который может привлечь к административной ответственности.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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