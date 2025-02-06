Что будет за незаконное использование участка соседа, разъяснили в Росреестре
Если гражданин получил предписание за самовольный захват земельного участка соседа, но не успел устранить нарушение в срок, его могут оштрафовать на сумму до 20 тыс. руб. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Москве.
Так, при незаконном занятии чужого земельного участка гражданину сначала направляют предписание об устранении нарушения. Затем Управление проводит проверку. Если человек проигнорировал предписание и не перестал пользоваться соседским участком, на него составят протокол.
Ответственность в этом случае наступает по статье 19.5 КоАП РФ: если предписание не выполнено впервые, то применяется часть 25, если повторно, то 26.
В первом случае штраф для граждан составляет 10-20 тыс. руб., для должностных лиц — 30-50 тыс. руб. (или дисквалификация на срок до трех лет), для юрлиц — 100-200 тыс. руб. В втором случае 30-50 тыс. руб., 70-100 тыс. руб. (или дисквалификация на срок до трех лет) и 200-300 тыс. руб. соответственно.
Как уточнили эксперты, протокол направят на рассмотрение в мировой суд, который может привлечь к административной ответственности.
Как найти и оформить в собственность заброшенный земельный участок
Вы можете оставить первый.