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Новости
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В Приморье объяснили замедление в льготной ипотеке ростом ключевой ставки

Дата публикации: 06 янв 2025
В Приморье объяснили замедление в льготной ипотеке ростом ключевой ставки

Оформление ипотечных кредитов по программам с господдержкой в Приморском крае замедлилось из-за повышения ключевой ставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-губернатора — председателя регионального правительства Веру Щербину.

По ее словам, темпы роста строительства жилья в Приморском крае сохраняются, но продажи при этом снизились.

«И в самом предоставлении льготной ипотеки тоже возникли проблемы, поскольку рост ставки настолько стремителен, что компенсация государством низких ставок, которые предоставляют банки населению, не поспевает за инфляцией. И, когда ставка растет, увеличивается и доля государства в выплате процентов по льготным ипотечным программам», — сказала Щербина.

Вместе с тем, как отметила первый вице-губернатор, о «каких-то катастрофах речи не идет». В регионе продолжают реализовывать различные проекты, в том числе строить арендное жилье и компенсировать многодетным семьям по 1 млн руб. на погашение ипотеки, добавила она.

Напомним, Центробанк 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, с 19% до 21%. Это максимальное значение за все время ее существования.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии2
Е
Евгений Ф.
06 янв 2025

Приморье (за исключением Владивостока, Артема и Находки) ультрабедный регион, там на ИЖС и вторичку вообще нужно ставку 0,01% делать так как уменьшение населения и безработица, рыночную ставку там не с чего платить.

Сбербанк не хочет какую-то спец программу для Приморья создать?

Может быть совместно с местной администрацией...

Домклик
09 янв 2025

Евгений Ф.здравствуйте! Такой информации нет. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚

Спасибо, что поделились своим мнением.

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