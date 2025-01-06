В Приморье объяснили замедление в льготной ипотеке ростом ключевой ставки
Оформление ипотечных кредитов по программам с господдержкой в Приморском крае замедлилось из-за повышения ключевой ставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-губернатора — председателя регионального правительства Веру Щербину.
По ее словам, темпы роста строительства жилья в Приморском крае сохраняются, но продажи при этом снизились.
«И в самом предоставлении льготной ипотеки тоже возникли проблемы, поскольку рост ставки настолько стремителен, что компенсация государством низких ставок, которые предоставляют банки населению, не поспевает за инфляцией. И, когда ставка растет, увеличивается и доля государства в выплате процентов по льготным ипотечным программам», — сказала Щербина.
Вместе с тем, как отметила первый вице-губернатор, о «каких-то катастрофах речи не идет». В регионе продолжают реализовывать различные проекты, в том числе строить арендное жилье и компенсировать многодетным семьям по 1 млн руб. на погашение ипотеки, добавила она.
Напомним, Центробанк 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, с 19% до 21%. Это максимальное значение за все время ее существования.
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Приморье (за исключением Владивостока, Артема и Находки) ультрабедный регион, там на ИЖС и вторичку вообще нужно ставку 0,01% делать так как уменьшение населения и безработица, рыночную ставку там не с чего платить.
Сбербанк не хочет какую-то спец программу для Приморья создать?
Может быть совместно с местной администрацией...
Евгений Ф.здравствуйте! Такой информации нет. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
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