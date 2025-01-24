В Москве решили проблемы еще 2,5 тыс. пострадавших дольщиков
Почти 40 домов в проблемных жилых комплексах достроили в Москве в прошлом году. Таким образом восстановлены права 2,5 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.
«Всего за прошлый год за счет бюджета и инвесторов в столице было достроено 39 корпусов в проблемных жилых комплексах общей площадью почти 294 тыс. квадратных метров, в правах восстановлены 2503 обманутых дольщика», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в декабре 2024 года «дорожная карта» проблемных объектов сократилась еще на три. Речь о таких ЖК, как «Легенда», «Троицкая Ривьера» и «Рависсант — Каменка» в Новой Москве. Так, восстановлены права свыше 1 тыс. дольщиков.
На данный момент осталось четыре долгостроя, где квартиры купили 1,6 тыс. человек. Все комплексы достраивает город за счет бюджетных денег, отмечается в сообщении.
5 ошибок при покупке квартиры в новостройке
Вы можете оставить первый.