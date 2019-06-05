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В Крыму поднялись цены на «неэлитную» недвижимость

Дата публикации: 05 июн 2019
В Крыму поднялись цены на «неэлитную» недвижимость

В Крыму с 2014 года после входа полуострова в состав Российской Федерации возрос интерес россиян к крымской недвижимости. С того времени цены на нее несколько раз падали и поднимались, а после запуска в эксплуатацию моста снова возросли.

В 2014 году цены на недвижимость в Крыму были сравнительно бюджетными. На период 2014-2015 года пришелся пик продаж элитного жилья. В связи с этим цены начали расти и уже спустя год достигли своего пика в 108,3 тысяч рублей за квадратный метр.

Из-за санкций спустя еще год стоимость снова снизилась и составляла 72,4 тысячи рублей, а в 2018 году - поднялась на 3,5% после запуска Крымского моста. Колебания цен коснулись недвижимости эконом-класса, тогда как на рынке элитного жилья они оставались стабильными.

По данным сотрудников агентств, элитная недвижимость в Крыму всегда пользовалась спросом в России. Позволить ее себе могут состоятельные люди, знающие цены такого жилья. В свою очередь, продавцы также владеют информацией о реальной оценочной стоимости элитной недвижимости, а потому скачки цен этот рынок обошли.

В основном элитным жильем интересуются публичные люди, не желающие раскрывать информацию о сделке, а потому осмотр проходит в конфиденциальном режиме. Спрос на недвижимость премиум-класса не падает, заключают эксперты.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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