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В Кадастровой палате рассказали, как оформить прописку на даче

Дата публикации: 06 июн 2019
В Кадастровой палате рассказали, как оформить прописку на даче

С вступлением в силу нового закона о садоводстве и огородничестве владельцы дач получили возможность оформить там прописку. Как провести процедуру правильно, рассказали сотрудники Кадастровой палаты.

С 1 января этого года дачным объединениям был присвоен статус садоводческих, а дачные участки стали садовыми. На огородах запрещено какое-либо строительство сооружений, а на садовых участках разрешается иметь временное или постоянное жилье, какие-либо постройки.

Прописку можно оформить только для жилого помещения на садовом участке, отметили в Кадастровой палате. Марина Семенова, замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра, объяснила, что перед регистрацией прописки владельцу жилого дома следует внести его в реестр недвижимости. Это возможно, если помещение пригодно для жилья, находится в собственности заявителя, отвечает всем требованиям к жилому помещению, есть почтовый индекс, дом соответствует градостроительным регламентам.

Этажность дома не может превышать трех этажей, максимальная высота - 20 метров. В доме должны быть в наличии все необходимые для комфортного проживания услуги - вода, электричество, газообеспечение, отопление, вентиляция.

Если дом двухэтажный, а в поселении, где он находится, отсутствуют газо- или водопровод, допускается исключение наличия этих условий. В любое время года в помещении должна держаться температура +18 градусов, потолки должны быть не ниже 2,5 метра, а в каждой комнате - окно, в том числе и в кухне.

Решение об оформлении прописки принимает орган местного самоуправления, в районе, где находится жилой дом.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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