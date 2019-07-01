В Бурятии и Забайкалье можно будет получить гектар земли
Правительство во втором чтении утвердило законопроект, по которому согласно государственной программе «Дальневосточный гектар» землю можно будет получить на Забайкалье, а также в районах Бурятии. Указанные условия не будут распространяться на заповедные зоны.
Забайкалье и Бурятия уже вошли в состав Дальневосточного округа, а государственными программами правительство хочет привлечь приток граждан к указанным областям, а также уменьшить количество уезжающих из региона. Чтобы ускорить социально-экономическое развитие региона, будут разработаны программы по вовлечению в использование земель и их взятие в хозяйственный оборот.
Согласно документу, с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года каждый желающий местный житель сможет получить в распоряжение участок земли бесплатно. Среди условий указываются российская регистрация и проживание в Забайкалье или Бурятии. В следующем году планируется реализация второго этапа программы, согласно которому получить землю смогут жители и других регионов Дальневосточного округа. С 1 августа того же года право получить землю в пользование получат и россияне, которые живут за границей, но планируют вернуться в страну.
Связанные с установлением границ охранных зон в районах Байкала принятие решений будет проводиться публично в обязательном порядке, результаты будут публиковать на портале regulation.gov.ru.