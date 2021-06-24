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В ближайшее время ипотека СберБанка для семей с детьми будет доступна при рождении первого ребенка

Дата публикации: 24 июн 2021
В ближайшее время ипотека СберБанка для семей с детьми будет доступна при рождении первого ребенка

«Если с момента запуска программы кредит по льготной ставке могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, то в ближайшее время она будет распространена на семьи, у которых рождается первенец.

Это сделает доступными льготные условия еще большему количеству российских семей», — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Объем выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми в СберБанке в 2021 году составил 47,7 млрд рублей — выдано более 13 тысяч кредитов. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оформить ипотеку для семей с детьми можно по ставке от 0,1% при субсидировании от застройщика, от 5% с электронной регистрацией сделки. Стандартная ставка — 5,3%.

Подробнее о том, как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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