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Уведомление о предварительном одобрении ипотеки для клиента в ДомКлик PRO
Дата публикации: 28 июн 2018
В личном кабинете партнера ДомКлик PRO теперь доступна ссылка для скачивания уведомления о предварительном одобрении ипотеки для клиента.
Открыть и скачать извещение можно для клиентов, кредитные заявки по которым вы подавали из своего личного кабинета ДомКлик PRO.
Ссылка размещается в разделе «События» в уведомлении с поздравлением об одобрении кредита.
Пример уведомления об одобрении ипотеки
Если клиент подавал заявку самостоятельно или через другое агентство недвижимости, то ссылка на скачивание файла для вас будет недоступна.
При необходимости попросите уведомление у клиента – он может скачать его в своем личном кабинете ДомКлик.
Юля Тихонова
Автор статьи
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