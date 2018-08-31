Теперь вы знаете, о чем и как говорит ваш агент с клиентами
Телефон часто звонит не вовремя, когда продавцу квартиры или агенту даже не на чем записать контакт.
ДомКлик при разработке проекта сразу сделал ставку на развитие телефонного сервиса, который позволяет сохранить историю входящих звонков. Для сохранения информации звонки «пропускаются» через технический телефонный номер.
В личном кабинете пользователя хранится вся история входящих звонков и теперь не страшно пропустить входящий звонок или не записать детали разговора на бумажку, которая может быть утеряна — заходим в кабинет и одной кнопкой отвечаем на пропущенные звонки.
Специалисты ДомКлик работают над совершенствованием сервиса.
Уже сейчас вы можете:
Прослушать, как ваш агент отвечает на входящие звонки
Вы всегда можете переслушать разговор с потенциальным покупателем и восстановить детали разговора
Перезвонить, если не смогли ответить сразу: пропущенные звонки привязаны к объекту, по которому звонил покупатель
Услышать, кто вам звонит до начала разговора
Руководитель агентства может оценить качество работы своих агентов, тем самым увеличивая конверсию звонков в сделки.
В ближайшее время в личном кабинете можно будет послушать не только входящие звонки, но и историю звонков по объектам при поиске.
Совсем недавно был расширен пул телефонных номеров и сокращено время ожидания соединения с абонентами. Если раньше у пользователей возникали нарекания, то сейчас пользователи не заметят сбоев в работе.
Более подробно о работе сервиса телефонии можно прочитать по ссылке.
Что еще нового
Запуск нового сервиса «Конструктор сделки»