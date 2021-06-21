Теперь созаемщики по ипотеке могут участвовать онлайн в подготовке к сделке на ДомКлик
Клиентам ДомКлик стало еще проще и удобнее подготовиться к сделке и получить ипотеку.
Теперь созаемщики могут в онлайн-режиме принимать активное участие в оформлении сделки в личном кабинете: отслеживать статусы, общаться в чате, загружать документы, записаться на сделку и приглашать участников.
❗️Важно: Чтобы иметь доступ к личному кабинету, созаемщики должны быть добавлены в сделку на этапе подачи заявки на ипотеку.
Что может делать созаемщик в личном кабинете участника сделки
В личном кабинете участника сделки созаемщику доступны все функции, что и заемщику:
- Выбор недвижимости
- Чаты и телефония
- Загрузка и просмотр документов
- Прохождение опросников
- Приглашение участников
- Запись на сделку и другие
Как созаемщику войти в личный кабинет
После одобрения заявки на ипотеку созаемщику придет СМС с приглашением перейти в личный кабинет.
Созаемщику необходимо перейти по ссылке в СМС и дать согласие на присоединение к сделке.
В личный кабинет можно войти по ссылке в СМС, а также через раздел «Оформление ипотеки» в мобильном приложении или «Личный кабинет» — «Ипотека» в веб-версии ДомКлик.