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Теперь созаемщики по ипотеке могут участвовать онлайн в подготовке к сделке на ДомКлик

Дата публикации: 21 июн 2021
Теперь созаемщики по ипотеке могут участвовать онлайн в подготовке к сделке на ДомКлик
Содержание

Клиентам ДомКлик стало еще проще и удобнее подготовиться к сделке и получить ипотеку.

Теперь созаемщики могут в онлайн-режиме принимать активное участие в оформлении сделки в личном кабинете: отслеживать статусы, общаться в чате, загружать документы, записаться на сделку и приглашать участников.

❗️Важно: Чтобы иметь доступ к личному кабинету, созаемщики должны быть добавлены в сделку на этапе подачи заявки на ипотеку.

Что может делать созаемщик в личном кабинете участника сделки

В личном кабинете участника сделки созаемщику доступны все функции, что и заемщику:

  • Выбор недвижимости
  • Чаты и телефония
  • Загрузка и просмотр документов
  • Прохождение опросников
  • Приглашение участников
  • Запись на сделку и другие

Как созаемщику войти в личный кабинет

После одобрения заявки на ипотеку созаемщику придет СМС с приглашением перейти в личный кабинет. 

Созаемщику необходимо перейти по ссылке в СМС и дать согласие на присоединение к сделке.

В личный кабинет можно войти по ссылке в СМС, а также через раздел «Оформление ипотеки» в мобильном приложении или «Личный кабинет» — «Ипотека» в веб-версии ДомКлик.

Как оформить ипотеку на Домклик
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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