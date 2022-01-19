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Теперь сделку без ипотеки можно оформить в любом офисе Сбера
Дата публикации: 19 янв 2022
Теперь для оформления сделок без ипотеки открыты все офисы Сбера в России. Ранее купить или продать недвижимость за свои средства можно было в специализированных ипотечных центрах банка.
Найти ближайший к вам офис банка можно в СберБанк Онлайн.
Партнеры Домклик могут воспользоваться услугой онлайн-записи на проведение сделки без ипотеки в своем личном кабинете. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги» и выбрать интересующий сервис.
В личном кабинете партнеры Домклик также могут заранее записаться на сделку: для записи будут доступны все офисы Сбера, свободные даты и время.
Записаться на сделку без ипотеки
Юля Тихонова
Автор статьи
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