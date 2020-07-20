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Теперь на ДомКлик можно получить скидку 0,3% по ипотеке на покупку жилого дома

Дата публикации: 20 июл 2020
Теперь на ДомКлик можно получить скидку 0,3% по ипотеке на покупку жилого дома
Содержание

Мы видим востребованность приобретения частных домов в ипотеку, поэтому расширяем действие специальной акции «Скидка 0,3% на ДомКлик».

С 21 июля 2020 года скидка 0,3% на ставку по ипотеке распространяется на всю категорию вторичной недвижимости по программе кредитования «Готовое жилье» в том числе дома, части домов, таунхаусы.

Ранее специальная скидка по ипотеке действовала только на покупку квартир на ДомКлик.

На какие дома можно получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке

• Жилые дома, части жилых домов, таунхаусы, расположенные на землях населенного пункта с назначением ИЖС (индивидуальное жилое строительство).

• Дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как недвижимость на вторичном рынке и подходит под программу кредитования «Готовое жилье».

• На земельном участке и кадастровом плане участка не должно быть других объектов недвижимости, кроме жилого дома, части дома, таунхауса.

• В объявлении указан кадастровый номер земельного участка и жилого дома (части дома, таунхауса).

• Скидка на ставку по ипотеке не распространяется на категорию «Загородная недвижимость» (дачи, садовые постройки).

Как покупателю получить скидку 0,3% по ипотеке

  1. Выберите квартиру или дом, отмеченные значком «Скидка 0,3%» на DomClick.ru.
  2. Нажмите в объявлении кнопку «Купить в ипотеку». Если вам уже одобрена ипотека Сбербанка, при нажатии кнопки отправляется запрос на покупку недвижимости. 
  3. После подтверждения от продавца готовности к сделке недвижимость автоматически отправляется на одобрение в банк для покупки в ипотеку.
  4. После проверки и одобрения выбранной недвижимости банком ставка по ипотеке снизится на 0,3%. 

Для вашей безопасности не вносите предоплату продавцу без предварительного просмотра недвижимости и соглашения о задатке.

Как продавцу получить скидку в объявлении на ДомКлик

Скидку можно получить как на новые, так и на уже опубликованные в объявлении о продаже дома.  

Если продавец размещает объявления вручную:

  1. Разместите объявление
  2. Выберите тип недвижимости: дом, таунхаус или часть дома; и тип участка: ИЖС
  3. В блоке «Скидка на ипотеку 0,3% для покупателя» в специальных полях укажите кадастровый номер дома и кадастровый номер земельного участка

Если продавец размещает объявление автоматически через XML-фид:

Передавать кадастровый номер дома и участка нужно в специальных тегах.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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