Теперь на ДомКлик можно получить скидку 0,3% по ипотеке на покупку жилого дома
Мы видим востребованность приобретения частных домов в ипотеку, поэтому расширяем действие специальной акции «Скидка 0,3% на ДомКлик».
С 21 июля 2020 года скидка 0,3% на ставку по ипотеке распространяется на всю категорию вторичной недвижимости по программе кредитования «Готовое жилье» в том числе дома, части домов, таунхаусы.
Ранее специальная скидка по ипотеке действовала только на покупку квартир на ДомКлик.
На какие дома можно получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке
• Жилые дома, части жилых домов, таунхаусы, расположенные на землях населенного пункта с назначением ИЖС (индивидуальное жилое строительство).
• Дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как недвижимость на вторичном рынке и подходит под программу кредитования «Готовое жилье».
• На земельном участке и кадастровом плане участка не должно быть других объектов недвижимости, кроме жилого дома, части дома, таунхауса.
• В объявлении указан кадастровый номер земельного участка и жилого дома (части дома, таунхауса).
• Скидка на ставку по ипотеке не распространяется на категорию «Загородная недвижимость» (дачи, садовые постройки).
Как покупателю получить скидку 0,3% по ипотеке
- Выберите квартиру или дом, отмеченные значком «Скидка 0,3%» на DomClick.ru.
- Нажмите в объявлении кнопку «Купить в ипотеку». Если вам уже одобрена ипотека Сбербанка, при нажатии кнопки отправляется запрос на покупку недвижимости.
- После подтверждения от продавца готовности к сделке недвижимость автоматически отправляется на одобрение в банк для покупки в ипотеку.
- После проверки и одобрения выбранной недвижимости банком ставка по ипотеке снизится на 0,3%.
Для вашей безопасности не вносите предоплату продавцу без предварительного просмотра недвижимости и соглашения о задатке.
Как продавцу получить скидку в объявлении на ДомКлик
Скидку можно получить как на новые, так и на уже опубликованные в объявлении о продаже дома.
Если продавец размещает объявления вручную:
- Разместите объявление
- Выберите тип недвижимости: дом, таунхаус или часть дома; и тип участка: ИЖС
- В блоке «Скидка на ипотеку 0,3% для покупателя» в специальных полях укажите кадастровый номер дома и кадастровый номер земельного участка
Если продавец размещает объявление автоматически через XML-фид:
Передавать кадастровый номер дома и участка нужно в специальных тегах.