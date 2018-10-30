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Новости
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Связь неожиданно прервалась? Это больше не проблема!

Дата публикации: 30 окт 2018
Связь неожиданно прервалась? Это больше не проблема!

Благодаря вашей обратной связи мы добавили в сервис звонков на ДомКлик возможность связаться с последним абонентом, с которым вы говорили.Вы сможете продолжить разговор, если связь неожиданно прервалась, или вы забыли обменяться контактами. Для этого достаточно перезвонить на номер ДомКлик. Сервис предложит вам связаться с последним абонентом. Если у вас есть пропущенные звонки, система дополнительно предложит вам перезвонить по пропущенным вызовам.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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