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Связь неожиданно прервалась? Это больше не проблема!
Дата публикации: 30 окт 2018
Благодаря вашей обратной связи мы добавили в сервис звонков на ДомКлик возможность связаться с последним абонентом, с которым вы говорили.Вы сможете продолжить разговор, если связь неожиданно прервалась, или вы забыли обменяться контактами. Для этого достаточно перезвонить на номер ДомКлик. Сервис предложит вам связаться с последним абонентом. Если у вас есть пропущенные звонки, система дополнительно предложит вам перезвонить по пропущенным вызовам.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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