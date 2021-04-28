Сумму для получения налогового вычета по ипотеке могут увеличить до 7 млн рублей
В нижнюю палату парламента РФ внесен законопроект, в котором предлагается увеличить сумму для получения налогового вычета за строительство или покупку жилья, а также оплату процентов по ипотеке — с 5 до 7 млн рублей.
В частности, в законопроекте предлагается увеличить сумму для получения налогового вычета с 2 миллионов до 3 миллионов рублей за строительство или покупку жилья (в том числе — в ипотеку), а также увеличить налоговый вычет по уплате процентов по ипотеке с 3 до 4 миллионов рублей.
Также законопроект предлагает разрешить получение налогового вычета за каждый приобретенный объект недвижимости, а не один раз в жизни.
Аналогичное изменение депутаты Госдумы предлагают ввести и на право получения налогового вычета за уплату процентов — его, по замыслу авторов законопроекта, можно будет использовать за каждый приобретенный объект недвижимости.