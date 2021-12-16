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Строительство дома, покупка дачи и гаража по 2 документам — теперь без подтверждения дохода

Дата публикации: 16 дек 2021
Строительство дома, покупка дачи и гаража по 2 документам — теперь без подтверждения дохода

Теперь ипотека по двум документам в СберБанке распространяется на строительство жилого дома, приобретение загородной недвижимости и гаража. Ранее в рамках этих программ кредитования клиенты не могли воспользоваться специальным условием — оформлением ипотеки по двум документам.

Максимальная сумма ипотеки по двум документам в Сбере при строительстве жилого дома, приобретении загородной недвижимости и гаража — 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 8 млн рублей — для остальных регионов. Первоначальный взнос — от 30% стоимости недвижимости. Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.

Мы продолжаем развивать ипотеку по двум документам, чтобы расширить возможности наших клиентов. Вслед за увеличением максимальной суммы ипотеки мы расширили и количество продуктов, на которые распространяется специальное условие. Теперь воспользоваться оформлением ипотеки по двум документам можно и в рамках программ «Загородная недвижимость», «Строительство жилого дома» и «Гараж».

Строительство дома, покупка дачи и гаража по 2 документам — теперь без подтверждения дохода №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка:

  • СНИЛС
  • водительское удостоверение
  • загранпаспорт
  • военный билет
  • удостоверение личности военнослужащего
  • удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти

Рассчитать ипотекупо двум документам

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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