Строительство дома, покупка дачи и гаража по 2 документам — теперь без подтверждения дохода
Теперь ипотека по двум документам в СберБанке распространяется на строительство жилого дома, приобретение загородной недвижимости и гаража. Ранее в рамках этих программ кредитования клиенты не могли воспользоваться специальным условием — оформлением ипотеки по двум документам.
Максимальная сумма ипотеки по двум документам в Сбере при строительстве жилого дома, приобретении загородной недвижимости и гаража — 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 8 млн рублей — для остальных регионов. Первоначальный взнос — от 30% стоимости недвижимости. Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.
Мы продолжаем развивать ипотеку по двум документам, чтобы расширить возможности наших клиентов. Вслед за увеличением максимальной суммы ипотеки мы расширили и количество продуктов, на которые распространяется специальное условие. Теперь воспользоваться оформлением ипотеки по двум документам можно и в рамках программ «Загородная недвижимость», «Строительство жилого дома» и «Гараж».
Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка:
- СНИЛС
- водительское удостоверение
- загранпаспорт
- военный билет
- удостоверение личности военнослужащего
- удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти