Спрос на подбор новостроек на ДомКлик увеличился в 5 раз за 2 месяца
За последние два месяца число клиентов, которые воспользовались сервисом подбора недвижимости на ДомКлик, увеличилось в 5 раз.
Если на середину июня 2020 сервисом воспользовались чуть больше 1 000 клиентов, то сейчас число клиентов — уже более 5 000.
Интерес к сервису со стороны покупателей растёт. Его стимулируют льготные программы ипотечного кредитования, условия по которым постоянно улучшаются.
К сервису уже подключились более 1 000 крупнейших застройщиков — от Калининграда до Владивостока. Они предлагают клиентам квартиры более чем в 1 000 жилых комплексов. Каждый месяц список застройщиков обновляется. За последний месяц к программе присоединились ещё 300 застройщиков.
Как партнеру принять участие в программе подбора недвижимости и привлекать больше клиентов
Чтобы подключиться к программе «Сервис подбора недвижимости в новостройках» партнеру необходимо отправить заявку на участие в своем личном кабинете ДомКлик.
Как клиенту воспользоваться сервисом подбора и получить скидку на квартиру до 10%
После подачи заявки на ипотеку на DomClick.ru или в отделении Сбербанка клиент заполняет форму подбора, указывает необходимые пожелания, и получает в чате персональное предложение от застройщиков по наиболее подходящим квартирам.
Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику по понравившемуся предложению и забронировать квартиру с уникальной скидкой до 10%. Все действия происходят онлайн.
Что говорят партнеры о сервисе
🔘 «Использование сервиса ДомКлик позволяет нашим покупателям в любое удобное для них время и в комфортных условиях выбрать свою будущую квартиру. Приятным бонусом для покупателя будет возможность получить скидку. А мы, в свою очередь, сможем оперативно связаться с клиентом и дать подробную консультацию по выбранной квартире», — сообщает руководитель отдела продаж АО «СЗ «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА» Дарья Смирнова, Самара.
🔘 «ГК «Пересвет-Юг» и сервис ДомКлик вышли на новый уровень сотрудничества, благодаря которому наши клиенты смогут воспользоваться современной, удобной и эффективной системой подбора недвижимости, оптимизировав временные затраты и снизив риски при покупке своей будущей квартиры», — подчеркнул Генеральный директор «Пересвет-Юг» Цуканов Алексей Анатольевич, Волгоград.
🔘 «Это действительно удобный сервис, который помогает клиенту сэкономить время на изучении сотен вариантов квартир и жилых комплексов. Кроме того, для него это отличная возможность сравнить похожие варианты и выбрать для себя самый оптимальный. Сервис также отвечает стратегическим задачам нашего холдинга — расширять сферу взаимодействия с клиентом, предлагая тот формат коммуникации, который ему удобен», — отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС», Санкт-Петербург.
🔘 «В современных условиях большим спросом пользуются сервисы, позволяющие получить желаемое, не выходя из дома. Новый сервис по подбору квартир Сбербанка поможет нашим клиентам сделать правильный выбор, получить квалифицированную помощь в одобрении ипотеки и приобрести квартиру удаленно. А бонус от застройщика позволит купить квартиру мечты на выгодных условиях», — комментирует представитель застройщика ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» Долгушина Ольга, Пермь.
Подать заявку на ипотеку Сбербанка и воспользоваться сервисом подбора недвижимости можно онлайн на DomClick.ru