Скидки до 10% на квартиры в «Зеленый день» — 11 и 12 ноября на Домклик
«Зелёный день» — самый выгодный день в году 💚 11 и 12 ноября 2021 года!
В этом году Сбер отмечает 180-летие! Мы хотим, чтобы этот день стал настоящим праздником для самых главных людей — наших клиентов и партнеров.
В этом году Домклик в партнерстве с застройщиками предложит
🎉 Уникальные скидки до 10% на квартиры от застройщиков в 381 новостройке по всей России
🎉 Скидку 0,3% на ставку по ипотеке при бронировании квартиры в новостройке на Домклик
Квартиры со скидками можно будет забронировать прямо на Домклик
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Как забронировать квартиру по акции «Зеленый день»
❗️ Специальные предложения в рамках «Зеленого дня» будут доступны только при онлайн-бронировании квартир, а так же через телефонию или чат с менеджером Домклик.
❗️ Скидки на квартиры действительны только для новых клиентов застройщика 11 и 12 ноября 2021 года.
❗️ Чтобы забронировать выбранную квартиру со скидкой, зарегистрируйтесь/авторизуйтесь в Домклик, используя номер мобильного телефона или СберБанк ID.
❗️ Выберите новостройку, отмеченную специальным значком с указанием размера скидки в разделе «Купить — Новостройки»
❗️ В карточке объекта нажмите на кнопку «Забронировать» или «Получить консультацию» и ожидайте звонка от менеджера Домклик.
❗️ Сообщите менеджеру о своем намерении забронировать квартиру со скидкой в рамках акции «Зелёный день».