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Скидка на ипотеку Сбера при подтверждении дохода через ПФР: увеличена сумма кредита

Дата публикации: 07 дек 2021
Скидка на ипотеку Сбера при подтверждении дохода через ПФР: увеличена сумма кредита

Сбербанк улучшил условия оформления ипотечного кредита при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда России (ПФР). Ставка будет снижена на 0,2% вне зависимости от суммы кредита. Ранее скидка действовала на кредиты до 15 млн рублей. Условия распространяются на готовое жилье.

Мы стараемся расширять наши программы, которые позволяют заемщикам экономить на покупке жилья в ипотеку.

В прошлом месяце мы объявили о скидке на 0,2% на ипотеку при подтверждении дохода или его части выпиской из ПФР. Но действовало условие, что размер кредита не должен превышать 15 миллионов рублей. Сейчас мы его сняли.

При регистрации или входе в личный кабинет на сайте Домклик через подтверждённую запись на Госуслугах, клиенту не нужно совершать дополнительных действий, банк сам запросит и получит выписку из ПФР. Кроме того, большая часть данных в анкете заемщика будет заполнена автоматически.

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Скидка на ипотеку Сбера при подтверждении дохода через ПФР: увеличена сумма кредита №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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