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Скидка 0,3% доступна на 5 000 частных домов на ДомКлик

Дата публикации: 13 авг 2020
Скидка 0,3% доступна на 5 000 частных домов на ДомКлик
Содержание

Недавно мы расширили действие акции «Скидка 0,3%» на ставку по ипотеке на всю категорию вторичной недвижимости на ДомКлик, в том числе дома, части домов, таунхаусы.

«Мы видим, что скидка на ставку по ипотеке при покупке квартир на ДомКлик пользуется спросом среди клиентов банка. Вместе с этим растет спрос на покупку домов. Поэтому мы приняли решение расширить действие акции "Скидка 0,3%".

Уже почти 5 000 домов по всей России доступны на ДомКлик для покупки со скидкой на ставку по ипотеке, еще больше 2 000 получат скидку в ближайшее время. Сниженная ставка в совокупности с другими онлайн-сервисами ДомКлик позволит клиентам совершить сделку не только удобно и быстро, но и выгодно» — комментирует Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» от Сбербанка.

Уже сейчас вы можете выбрать для себя дом из 5 000 предложений по всей России, и купить его со скидкой на ставку по ипотеке на DomClick.ru.  Для еще 2 000 домов скидка станет доступна в ближайшее время, а новые предложения появляются каждый день. Всего же на ДомКлик вы можете найти больше 250 тысяч объявлений о продаже домов и таунхаусов.

На какие дома можно получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке для покупателя

  • Жилые дома, части жилых домов, таунхаусы, расположенные на землях населенного пункта с назначением ИЖС
  • Дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как недвижимость на вторичном рынке и подходит под программу кредитования «Готовое жилье»
  • На земельном участке и кадастровом плане участка нет других объектов недвижимости, кроме этого дома
  • В объявлении указан кадастровый номер земельного участка и дома

Важно: скидка на ставку по ипотеке НЕ распространяется на категорию «Загородная недвижимость» — дачи, садовые постройки.

Как найти на ДомКлик дом, который можно купить со скидкой на ставку по ипотеке

  • Зайдите на ДомКлик
  • Выберите населенный пункт и тип недвижимости: дом, часть дома, таунхаус
  • Выберите фильтр «Покупаю в ипотеку» — «Скидка на ипотеку 0,3%»

Как купить дом или квартиру в ипотеку Сбербанка со скидкой

  1. Выберите дом или квартиру, отмеченную значком «Скидка 0,3%» на DomClick.ru.
  2. Нажмите в объявлении кнопку «Купить в ипотеку». Если вам уже одобрена ипотека Сбербанка, при нажатии кнопки отправляется запрос на покупку недвижимости. 
  3. После подтверждения от продавца готовности к сделке недвижимость автоматически отправляется на одобрение в банк для покупки в ипотеку.
  4. После проверки и одобрения выбранной недвижимости банком ставка по ипотеке снизится на 0,3%.

Для вашей безопасности не вносите предоплату продавцу без предварительного просмотра недвижимости и соглашения о задатке.

Как продавцу получить скидку для своего объявления на ДомКлик

Скидку можно получить как на новые, так и на уже опубликованные объявления о продаже дома, части дома, таунхауса.  

Если вы размещаете объявления вручную:

  1. Разместите объявление 
  2. Выберите тип недвижимости: дом, таунхаус или часть дома; и тип участка: ИЖС
  3. В блоке «Скидка на ипотеку 0,3% для покупателя» в специальных полях укажите кадастровый номер дома и кадастровый номер земельного участка

Если вы размещаете объявление автоматически через XML-фид:

Передавать кадастровый номер дома и участка нужно в специальных тегах.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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