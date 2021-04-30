Сервисы ДомКлик и ипотечные центры продолжат работать в выходные с 1 по 10 мая
Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая выходными. 11 мая — первый рабочий день после праздников.
Об этом главу государства просил Роспотребнадзор.
Сервис ДомКлик от Сбера продолжит свою работу в обычном режиме.
Доступна онлайн-запись на сделки c ипотекой и за собственные средства.
Возможны изменения в графиках работы офисов СберБанка.
В течение майских праздников Росреестр также продолжит работу.
Сделки с недвижимостью будут зарегистрированы в рабочем режиме без увеличения сроков ожидания.
Для удобства используйте дистанционные сервисы «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов».
При использовании сервисов документы будут отправлены на регистрацию сразу после подписания договора в офисе СберБанка без визита в Росреестр и МФЦ. Средний срок регистрации сделок в электронном виде по России составляет 4 дня, что в 2 раза быстрее по сравнению со сроками обычной регистрации.
Зарегистрированные документы вы получите по электронной почте и в личном кабинете ДомКлик. Деньги будут перечислены продавцу или застройщику сразу же после регистрации сделки в Росреестре.