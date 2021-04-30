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Сервисы ДомКлик и ипотечные центры продолжат работать в выходные с 1 по 10 мая

Дата публикации: 30 апр 2021
Сервисы ДомКлик и ипотечные центры продолжат работать в выходные с 1 по 10 мая

Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая выходными. 11 мая — первый рабочий день после праздников. 

Об этом главу государства просил Роспотребнадзор.

Сервис ДомКлик от Сбера продолжит свою работу в обычном режиме.

Доступна онлайн-запись на сделки c ипотекой и за собственные средства.

Возможны изменения в графиках работы офисов СберБанка. 

В течение майских праздников Росреестр также продолжит работу.

Сделки с недвижимостью будут зарегистрированы в рабочем режиме без увеличения сроков ожидания. 

Для удобства используйте дистанционные сервисы «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов». 

При использовании сервисов документы будут отправлены на регистрацию сразу после подписания договора в офисе СберБанка без визита в Росреестр и МФЦ. Средний срок регистрации сделок в электронном виде по России составляет 4 дня, что в 2 раза быстрее по сравнению со сроками обычной регистрации.

Зарегистрированные документы вы получите по электронной почте и в личном кабинете ДомКлик. Деньги будут перечислены продавцу или застройщику сразу же после регистрации сделки в Росреестре.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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