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Сервис ДомКлик и ипотечные центры Сбербанка продолжат работать в выходные
Дата публикации: 02 апр 2020
Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Сервис ДомКлик от Сбербанка продолжит свою работу в обычном режиме. Все запланированные сделки с недвижимостью будут проведены. Доступна запись на новые сделки.
Возможны лишь изменения в графиках работы офисов Сбербанка.
Для вашего удобства мы подготовили карту центров ипотечного кредитования Сбербанка с актуальным графиком работы по всей России.
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Читайте подробнее о том, как купить квартиру онлайн и провести сделку с недвижимостьюбезопасно для здоровья.
Юля Тихонова
Автор статьи
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