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Сервис ДомКлик и ипотечные центры Сбербанка продолжат работать в выходные

Дата публикации: 02 апр 2020
Сервис ДомКлик и ипотечные центры Сбербанка продолжат работать в выходные

Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Сервис ДомКлик от Сбербанка продолжит свою работу в обычном режиме. Все запланированные сделки с недвижимостью будут проведены. Доступна запись на новые сделки.

Возможны лишь изменения в графиках работы офисов Сбербанка. 

Для вашего удобства мы подготовили карту центров ипотечного кредитования Сбербанка с актуальным графиком работы по всей России.

Посмотреть карту офисов

Проводите сделки с недвижимостью безопасно — ипотечные и без ипотеки, с помощью онлайн-сервисов ДомКлик. Записывайтесь удаленно, в онлайн режиме.

Читайте подробнее о том, как купить квартиру онлайн и провести сделку с недвижимостьюбезопасно для здоровья.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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